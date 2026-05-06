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中信與台灣高球系列報導3》贊助12職業高球選手 中信期許成台灣之光

2026/05/06 05:30

中國信託女子高爾夫之星吳佳晏目前世界排名第99，為台灣女子職業高球選手之首。 （中國信託提供）中國信託女子高爾夫之星吳佳晏目前世界排名第99，為台灣女子職業高球選手之首。 （中國信託提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國信託長期推廣台灣高爾夫，今年展現成果，目前贊助12位職業選手，期許他們成為「台灣之光」。中信女子高爾夫之星吳佳晏與旅美男子高球好手俞俊安，截至今年5月5日為止，世界排名分別為99與108，都是台灣女子、男子選手第一。

JLPGA正巡賽

吳佳晏2度封后

中信女子高爾夫之星包括LPGA的王馨迎、程思嘉，美次巡的侯羽桑、侯羽薔、林子涵、張子怡，還有在日巡奮戰的吳佳晏與紀鈺愛，及台巡賽丁子云、劉芃姍、俞涵軒等女將，而俞俊安則在PGA美巡賽打拚。

22歲的吳佳晏2020年轉職業，並於2023年赴日挑戰，初登JLPGA次級巡迴賽即拿下3座冠軍，榮膺當年日次巡獎金后，並取得2024年JLPGA正巡賽資格。她在正巡賽新人年就在大王製紙女子公開賽獲得第3，隔年展現競爭力，摘下首座JLPGA冠軍，並12度闖進前10；今年她在富士軟片女子公開賽抱回第2座JLPGA冠軍後，職業生涯累計13冠。

俞俊安美巡封王

台灣第3人

俞俊安的高球之路受父親啟蒙，學生時期就嶄露頭角，16歲在2014年仁川亞運摘下個人銅牌和團體金牌後，赴美就讀亞利桑那州立大學，畢業後轉職業並於2022年踏上PGA舞台，2024年在桑德森農場錦標賽勇奪生涯首座PGA冠軍，成為第3位在美巡封王的台灣球員。

中國信託成立60周年，邁入第15年的中國信託女子公開賽5月14至16日將在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，各國好手將上演頂尖對決。

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