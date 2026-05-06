劉基鴻再見轟 龍象11局戲劇收尾

味全龍劉基鴻11局敲出再見轟，拿下MVP。 （記者林正堃攝）

味全坐穩龍頭

兄弟吞3連敗

〔記者倪婉君／台北報導〕昨新莊之戰因雨延賽後，在台北大巨蛋上演的龍象大戰是唯一中職賽事，結果上演本季首場11局大戰，由11局下敲出再見2分砲的劉基鴻拿下MVP，是他生涯首發再見彈，延長賽也有美技守備，攻守俱佳，率隊5：3贏球、送給兄弟3連敗，味全繼續坐穩「龍頭」寶座。

葉總︰編故事也編不出來

劉基鴻不但10、11局在三壘都有美技守備，還加上再見兩分砲，總教練葉君璋賽後先笑說：「我也不知道要說什麼」，隨後表示：「就完美嘛，有時候英雄命，那個守備，再加上這個全壘打，有時候編故事也編不出來。」

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郭天信完全打擊差一步

擔任味全龍先發1棒中外野手的郭天信當了「8局最佳男主角」，1局下就從兄弟先發投手鄭浩均手中轟出右外野陽春砲，3局下再敲出超前比分的三壘安打，5局下擊出一壘安打，8局下仍敲安卻是一壘安打，距離完全打擊只差一步。

反轉在9局上，龍隊終結者林凱威上演劇場，投出觸身球及被敲安形成無人出局一二壘有人，兄弟雖執行觸擊戰術失敗，1出局後仍是一、二壘有人，但2棒岳政華敲出帶1分打點的適時安打後，他再投出保送，形成1人出局滿壘，被陳俊秀擊出高飛犧牲打將比分追平，不但進入延長賽，單場MVP也從郭天信換人。

6局失3分 鄭浩均仍優質

位居上半季龍頭的龍隊，昨是本季首度以台北大巨蛋為主場，也是今年首次的「平日蛋」，但傳統好戲仍吸引1萬進場。兄弟由本土王牌鄭浩均踢館，他本季5場先發4場優質內容，除了拿下2勝，更3度獲選單場MVP，但他昨難擋「天哥」威力，除了首打席在2好3壞局面遭砲轟，更依序被敲出三壘和一壘安打，不過仍繳出6局失3分優質內容。

兄弟雖在1局上先馳得點，但郭天信1局下就一棒追平，到了3局下更以本季首支三壘安打貢獻超前分，也完成「完全打擊」中最難的一支，可惜最後仍差二壘安打。

龍隊由今年加盟的蔣銲進行本季第4場先發，之前累計2勝0敗且防禦率僅1.53，昨繼續穩定輸出6局僅失1分，可惜到手的勝投泡湯。

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