兄弟上週打擊不振 王威晨︰滾地球打太多

王威晨（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「站在場上打球的是我們，我們怎麼會不想贏呢？」中信兄弟開季戰績低迷，上週單週5戰合計僅敲出16支安打拿1勝，隊長王威晨表示，其實球隊早就看出問題點，也很想趕快做出改變，減少目前滾地球過多的情況，「希望把球打飛起來，這樣安打的機率就會高一點。」

隊友也急著想修正 為2位日籍打教抱屈

過往標榜「強攻」的兄弟，近來打擊不振成為輸球原因，也讓今年新聘的兩位日籍打擊教練後藤駿太、西田明央，成為外界放大檢視的目標。但王威晨強調，其實跟兩位教練在配合上還是很好，「問題在我們自己身上，團隊不好就是不好，沒有太多理由或藉口。」

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「滾地球打太多，從數據上的呈現是這樣」，王威晨表示團隊早就發現問題點，也透過開會去檢討，並在練習時去做調整，「打出滾地球讓人家守備，安打的比例本來就比較低，我們也很急著想要趕快修正，但對手也會一直攻擊我們這個弱點。」

兄弟總教練平野惠一昨賽前對陳統恩進行觸擊特訓，也表示自己不斷跟球員傳達「好打者的共通性」，希望可以幫助球員發揮打擊潛能，讓他們更好。

王威晨昨擔任兄弟1棒指定打擊，前4打席未敲安，9局上執行觸擊戰術失敗靠野選上壘，但跑回追平比數的第3分。11局上1出局三壘有人，擊出強勁滾地球被龍隊三壘手劉基鴻化解，王威晨面露懊惱神情。

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