徐若熙火球被打爆 葉總︰須調整配球模式

葉君璋（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君、徐正揚、林宥辰／連線報導〕徐若熙前天重回一軍出賽卻承擔日職生涯最慘先發敗，昨天被降回二軍面臨無限期調整，中職母隊味全龍總教練葉君璋認為，徐若熙的球速有投出來，一定覺得自己狀況超好，因為結果不如預期產生挫折感，才會出現情緒低落在場邊落淚，再下二軍要努力的應該是配球模式這部分的問題。

軟銀徐若熙火球被打爆，下放二軍調整。（西日本新聞提供）

葉總指出，徐若熙下二軍調整後，回歸一軍甚至覺得狀況超好，雖然被打滿多安打，有些被擊得不是很紮實，有些因為守備站位問題形成安打，運氣成分還是存在。

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葉總表示，印象中沒有看過徐若熙哭，頂多就是不服氣，但落淚不是重點，應該是自己認為狀況很好，卻被打到挫折感很重，但他覺得，只要球速有出來就不用太擔心，再下二軍要去努力的應該是像配球模式的問題，「或許之前在台灣，他用一、兩套模式就能生存，到了等級比台灣高的日本，可能就需要更多套模式去應付，如果對方知道，他的直球或變化球的動作有所不同，一旦被掌握到，就會比較辛苦。」

蔣少宏︰有能力調整回來

徐若熙在中職累計16勝，蔣少宏是其中13勝的捕手搭檔，他認為，徐若熙最快球速157公里，開賽只用5球就迅速拿到2出局，顯示狀況其實很好，「他在中職的比賽，幾乎沒有出現那種表情，應該是太想要做到最好，反而讓自己處於不利的位置，相信他會找到問題，很快調整回來，他有那個能力的。」

許銘傑︰早遇挫折非壞事

曾旅日14年經驗的富邦悍將投手教練許銘傑就坦言，徐若熙挫折一定會遇到，早點遇到也不是壞事，找到問題之後持續進步，「多問一些日本選手，有一兩個願意多教、多聊天，想必他會有收穫。」

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