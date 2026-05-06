補邦力多出缺 林威助︰投打不設限

邦力多（資料照）

家庭因素 提前終止合約

〔記者林宥辰／新北報導〕昨富邦悍將和樂天桃猿之戰因雨延賽，賽前選手熱身時就已不見洋將邦力多（見右圖，資料照）身影，球團隨後也宣布他因個人家庭因素提出離隊，經雙方溝通與審慎評估後，尊重選手個人考量，同意提前終止合約。

邦力多和台鋼雄鷹的魔鷹是今年聯盟僅有的兩名外籍打者，邦力多出賽19場、0轟、打擊率2成29。OPS+是低於聯盟平均的72，長程火力不足，一度備受討論。

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悍將執行副領隊林威助說，邦力多開季表現不算太差，或許是因家庭因素影響專注力，他也透露：「兩週前邦力多就提到家人面臨問題，考慮回國。之後雖一度評估待到上半季結束，但這件事一直影響他，球團也尊重他。」

至於洋將的下一步布局，林威助說，由於事出突然，之前就有評估一些洋將，投打都不設限，「接下來才會更確定要找投手或野手，野手的可能性也高。」若找洋打者，還無法確定內、外野，張育成去年至今手肘都有緊繃感的狀況，也一併納入考量。

現有洋將陣容中，愛力戈和育成洋投阿部雄大都還未登錄，要過兩天才會有比較明確的決定。

高國麟升一軍 鎮守一壘

昨富邦也將季前因腳傷較慢投入實戰的高國麟升上一軍。高國麟說，目前主要被安排守一壘，上一軍希望盡量幫助球隊，不管教練的安排是什麼都盡量做好。

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