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TPBL》轟垮特攻 國王挺進季後賽

2026/05/07 05:30

林書緯進帳本土最佳17分、7籃板、7助攻。（記者劉信德攝）林書緯進帳本土最佳17分、7籃板、7助攻。（記者劉信德攝）

首輪對決龍頭台啤雲豹

這季準備退休的奧帝貢獻21分、11籃板。（記者劉信德攝）這季準備退休的奧帝貢獻21分、11籃板。（記者劉信德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王昨在季後挑戰賽最後一戰中防守策略調整，加上杰倫和奧帝合力攻下43分，林書緯進帳17分，終場以96：90擊敗中信特攻，以2連勝「下剋上」晉級季後賽，將在首輪對決龍頭台啤雲豹。

中信特攻變陣，改讓資深後衛林韋翰從板凳出發。（記者劉信德攝）中信特攻變陣，改讓資深後衛林韋翰從板凳出發。（記者劉信德攝）

例行賽第4的特攻在季後挑戰賽取得1勝優勢，但前役不敵國王，雙方戰成1：1，昨兩隊移師和平籃球館進行殊死戰。國王洋將沃許本因前役拉傷左大腿，昨暫時休兵改由飛米頂替，特攻也變陣，改讓林任鴻先發，資深後衛林韋翰從板凳出發。

特攻和國王昨上半場你來我往，團隊數據也難分軒輊，半場打完特攻暫時以52：47領先。易籃後，國王在第3節打出26：13攻勢逆轉戰局，而落後的特攻先是傷了馬可，內馬又在末節犯滿畢業，決勝時刻打得更加艱辛，無力逆轉吞下2連敗也連續兩季無緣季後賽。

林書緯進帳本土最高多

國王昨4人得分上雙，杰倫攻下全場最高22分、6籃板，這季準備退休的奧帝貢獻21分、11籃板，林書緯則進帳本土最佳17分、7籃板、7助攻。

教練團3點才睡想策略

國王這季在例行賽對特攻6場比賽僅贏1場，但季後挑戰賽卻在外界不看好情況下，驚奇收下2連勝闖進季後賽。總教練洪志善透露，球隊這兩天對特攻啟用了完全不同的防守策略，「教練團這幾天都3點才睡，思考該怎麼改變，加上球員能確實執行戰術，才讓我們能贏下比賽。」

特攻方面，飛克繳出全隊最高17分、10籃板，但阿巴西19投4中進帳14分、4籃板，命中率僅21.1%，他認為，這是自己的問題，「籃球不可能每次狀態都很好，這兩場低潮都是自己的問題，沒有展現最好表現，這也是我要調整地方，未來關鍵比賽時要能幫助球隊更多。」

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