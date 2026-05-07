NBA季後賽》活塞力退騎士 第二輪開門紅

活塞主將坎寧安（左）貢獻全隊最高23分。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕頭號種子活塞昨在東部季後賽次輪首戰先發5人得分都超過雙位數，主將坎寧安貢獻全隊最高23分，以111：101力退騎士，搶下開門紅。

先發5人得分上雙 坎寧安大功臣

活塞首輪克服1：3絕境在驚濤駭浪中淘汰魔術，昨首節打出37：21攻勢，末節雖在倒數5分28秒被追到93：93，但隨後連拿7分鎖住勝局，終止季後賽對戰騎士12連敗，也是自2008年與魔術的東部準決賽以來再於季後系列賽取得領先。

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兩年前遭騎士開除的活塞主帥畢可史塔夫不諱言，首輪對球隊來說是很好的一課，「打了三場輸球就回家的比賽後，就會了解開局的重要性，以及如何好好收尾，同時逐漸建立起『我們做得到』的信念，那個系列賽讓我們成長很多。」

活塞隊此役逼出騎士多達20次失誤，成功壓制米契爾與哈登這對明星後場組合，米契爾19投9中拿下23 分，哈登15投僅6中繳22分，出現多達7次失誤難辭其咎，賽後也扛下輸球責任，「那些失誤很多都是我自己的問題，與對方的防守無關。」

西部戰況，雖然一哥吉爾吉斯亞歷山大受到限制只拿18分，衛冕軍雷霆仍靠霍姆格倫繳出全隊最高24分、12籃板領軍，以108：90逼退湖人，次輪系列賽拔得頭籌，詹姆斯攻下全場最高27分白忙一場。

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