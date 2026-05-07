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全大運》體操新星廖奕淳 抱走3金1銀

2026/05/07 05:30

台灣體大林仲威在400公尺跨欄跑出49秒28，再度達標亞運參賽標準。（全大運辦公室提供）台灣體大林仲威在400公尺跨欄跑出49秒28，再度達標亞運參賽標準。（全大運辦公室提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕115年全國大專校院運動會昨畫下句點，代表政治大學的體操新星廖奕淳走過傷勢陰霾，在競技體操公開女子組勇奪全能、跳馬與高低槓3面金牌，接下來將備戰名古屋亞運國手決選。

就讀政治大學的體操新星廖奕淳走過傷勢陰霾，在競技體操勇奪3項金牌。（記者盧養宣攝）就讀政治大學的體操新星廖奕淳走過傷勢陰霾，在競技體操勇奪3項金牌。（記者盧養宣攝）

兼顧訓練與課業

王冠閎。（全大運辦公室提供）王冠閎。（全大運辦公室提供）

時間管理大師

張博雅。（全大運辦公室提供）張博雅。（全大運辦公室提供）

廖奕淳去年10月在雲林全運會地板賽前練習造成左膝韌帶拉傷，目前傷勢恢復約7、8成，這次在全能項目力退丁華恬、賴品儒封后，於跳馬項目以12.416分技壓群雌，高低槓也以11.966分奪金，地板項目則拿下銀牌，全大運首秀收下3金，1銀。

廖奕淳目前是政大資訊科學系新鮮人，她坦言，兼顧訓練與課業很辛苦，必須做好時間管理，接下來將備戰下月的亞運決選，希望今年的名古屋亞運能一舉闖進決賽。

台體大林仲威

400公尺跨欄破大會紀錄

田徑場上也有捷報，國立體大的張博雅在女子200公尺跑出24秒16奪金，完成在此項目的5連霸，更是連續5屆在全大運都拿下3面金牌，台灣體大的林仲威則在400公尺跨欄跑出49秒28，再度達標亞運參賽標準，也打破由陳傑保持的49秒54大會紀錄。

另外，台灣師大名將「台灣蝶王」王冠閎有始有終，繼首日100公尺蝶式游出51秒90破全國，昨在50公尺蝶式決賽繳出24秒00，再度打破個人保持的全國紀錄24秒12，為亞運注入強心針。全大運昨在中央大學圓滿落幕，明年將由台北市立大學承辦。

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