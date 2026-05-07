中信與台灣高球系列報導4》中信公開賽邁入第15年 觀賽人次可望破萬人

中國信託女子公開賽今年邁入第15年，成為國內指標高球賽事。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國信託今年成立60周年，為台灣最早投入推廣高爾夫運動的企業之一，與女子高球淵源可追溯至1977年贊助第一屆中華女子高爾夫公開賽，被視為高球性別平權之先驅。

累計獎金逾7千萬元

中國信託自2011年起扶植多位潛力優秀女子高球選手，截至今年已贊助140人次；2012年起與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）合作舉辦中國信託女子公開賽，迄今已15年，累計發出獎金逾新台幣7000萬元，為國內指標賽事，年年刷新進場觀賽人次紀錄，今年可望突破萬人。

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為了讓台灣選手能在家鄉累積世界積分，中信舉辦中國信託女子公開賽，促成達到申請世界積分組織的認可門檻，亦分別攜手中國女子職業高爾夫協會（CLPGA）、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）共同認證，吸引外國好手來台，提高台灣高球能見度。2023年起，更成為JLPGA首次在海外舉辦日次巡與台巡共同認證比賽，締造台日女子高球里程碑，雙方合作邁入第4年。

為了與國際接軌，中國信託女子公開賽除了提供高額獎金，對果嶺速度、長草長度及距離設定要求嚴謹，打造具國際水準的比賽環境，磨練年輕選手抗壓性。這項比賽曾以「比洞賽」進行，由選手捉對廝殺、採取單淘汰制，為台灣女子高球職業賽事第一次。

舉辦地點遍布全台

中國信託女子公開賽足跡遍布全台，包括桃園市東方球場、揚昇球場、新北市東華球場、林口球場，以及高雄市高雄澄清湖球場（現改建為「高雄果嶺自然公園」），2019年決賽當天創下林口球場單日最多民眾進場紀錄，2022年最終輪也締造高雄球場單日、單一賽事最多觀賽人數，2025年於東方球場3輪賽事合計超過9000人次進場，刷新進場觀賽人次新高。

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