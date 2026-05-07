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解羅戈的渴 兄弟止3連敗

2026/05/07 05:30

兄弟岳政華（右）9局上敲出2分砲，拉開領先差距。 （記者陳志曲攝）兄弟岳政華（右）9局上敲出2分砲，拉開領先差距。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕身為全聯盟最悲情的男人，中信兄弟洋投羅戈昨繳6局無失分優質先發，再靠牛棚順利守成，隊友在9局上一輪猛攻灌進5分，最終兄弟就以6：0完封勝味全龍中止3連敗，「週三狂龍」本季在禮拜三4戰全勝後苦吞首敗。

兄弟羅戈投出6局無失分優質先發，也是本季第6場優質先發，艱辛迎來第2勝。（記者陳志曲攝）兄弟羅戈投出6局無失分優質先發，也是本季第6場優質先發，艱辛迎來第2勝。（記者陳志曲攝）

得分援護率在谷底

昨賽前為止，羅戈得分援護率僅1.25，在全聯盟投超過20局的先發投手當中排名墊底，導致他每局被上壘率是亮眼的1.08，出賽6場有5場優質先發，戰績卻只有1勝4敗，堪稱全聯盟最悲情的男人。

此役羅戈完全主宰戰局，用109球投6局被敲3安，飆出9K無失分拿下本季第2勝和單場MVP，羅戈退場後，江忠城、錢可倫、呂彥青、陳琥依序登板後援也都沒失分，5人聯手完封龍隊打線。

6局好投換來第2勝

羅戈昨天早上把招牌的鬍子刮掉，晚上把比賽勝利球丟給看台上的兄弟球迷，他說，昨天一大早覺得鬍子該刮就刮了，比賽中看到有球迷拿著委內瑞拉國旗大受感動，決定把比賽勝利球送給球迷。

1局上兄弟靠3支安打，加上黃韋盛高飛犧牲打先馳得點，也讓龍隊先發洋投魔神龍賽前17.1局無失分，在一開賽就破功，魔神龍用104球投6局被敲6安只失1分，由於缺乏隊友火力掩護吞下轉隊後首敗。

兄弟昨雖贏球，不過主戰捕手高宇杰遭擦棒球打中右手食指提前退場，兄弟總教練平野惠一坦言，非常擔心高宇杰的傷勢，詳細狀況要等檢查後才會清楚。

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