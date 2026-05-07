悍將擅打首局 李東洺吞定心丸

悍將李東洺獲隊友火力奧援，拿下本季第3勝。（記者林正堃攝）

先發5.2局

張育成帶頭開啟4分大局。（記者林正堃攝）

奪生涯新高第3勝

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將打線昨天首局就猛攻一輪，強力援護先發投手李東洺，為他奪下生涯新高的本季第3勝，終場以7：1賞給樂天桃猿4連敗，本季勝率重返5成。

富邦是全聯盟最會打第一局的隊伍，昨在首局2出局大爆發，從張育成帶頭連續6打席擊出安打，猛灌4分大局，本季在首局猛攻24分，不僅高居全聯盟第1名，也是富邦本季進帳最多分的半局，且首局僅掉6分亦是聯盟最優，堪稱是「首局王者」。

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富邦在3、4局追加攻勢，2個半局狂敲4安和2次高飛犧牲打，讓樂天先發洋投魔爾曼僅撐4局，狂挨11安、失掉7分都是來台後生涯最慘紀錄，苦吞本季第3敗。

在富邦首局大量火力援護，李東洺前4局僅挨1安，5局上遭遇亂流，保送宋嘉翔後挨3安，包含梁家榮1分打點的適時安打，仍將傷害降至最小，合計5.2局失1分退場，雖然中斷連續16.1局無失分的生涯最長紀錄，最終仍奪下本季第3勝，刷新生涯單季最多。

富邦總教練後藤光尊直言，李東洺近3場的投球內容都滿穩定的，「跟去年相比，他現在投球比較簡單化，不會想得太複雜，這是很好的轉變。」

富邦前天揮別洋砲邦力多，中外野開出空缺給外野手競爭，昨天由蔡佳諺鎮守，他在3局下靠高飛犧牲打貢獻1分打點，至於去年主力中外野手申皓瑋，在上月5日背部不適降二軍後，目前已隨隊練習，接下來將進行實戰投打階段，後藤光尊明言：「狀況如果OK，就會把他叫上來。」

悍龍明起3連戰

預告陳仕朋復出

富邦明晚在新莊跟味全龍進行3連戰系列賽，後藤光尊已明言，生涯44勝的陳仕朋將復出、本季初登板，跟魔力藍和鈴木駿輔挑戰開季獨走的聯盟「龍」頭，而另一位先發陳品宏昨晚首度以中繼身份亮相，中繼1局無失分。

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