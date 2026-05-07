後藤品管一年 童堉誠拚自培升格

童堉誠（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中職名將童琮輝之子童堉誠昨隨隊一軍，近日有望從自主培訓轉為正式選手，成為林威助上任富邦悍將球團副領隊以來首位自培升格，希望他能複製在二軍的強大砲火，為球隊挹注邦力多離隊的外野攻擊火力。

童堉誠曾在中職選秀會落榜2次，去年落選後，有多隊報價自主培訓合約，又以富邦悍將動作最迅速，隔天就提出邀請，童堉誠很快做出決定，「我有聽學長講，富邦環境很不錯，也願意花精力、金錢投資選手，很想趕快進來這個大家庭。」

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去年同時在二軍

淬鍊成外野即戰力

去年後藤光尊執教二軍時期，童堉誠繳出長打率0.547的好表現，今年僅打13場就敲2轟，長打率高達0.656，再度吸引後藤目光，昨叫來隨隊並跟他說，「如果有機會上來一軍，那就好好加油、把握機會。」

後藤光尊表示，去年跟童堉誠在二軍打拚一整年，看到很多好的能力，一直有給他出賽機會累積經驗，「叫來隨隊，就是希望能看一下他的狀況。」

26歲的「大齡菜鳥」童堉誠直言，今年對他來說是很重要的一年，自己的年紀已不是選來要養成的選手，必須馬上提供戰力，「今年會比較Push自己，有上場機會就把握住，好好表現給教練看，不要後悔。」

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