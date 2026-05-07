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林靖凱秀美技 獅4連勝同樂

2026/05/07 05:30

銳力獅拿下來台首勝。（統一獅提供）銳力獅拿下來台首勝。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅、台鋼雄鷹昨在嘉義市立棒球場交手。獅隊洋投銳力獅5局失1分，打線則從剛拿下4月MVP的江承諺手中拿到4分，終場4：1贏球，獅隊近期4連勝，銳力獅來台首勝到手。單場2支2的陳重羽，在家鄉嘉義拿下MVP。

獅隊林靖凱（左）先發9棒守二壘，宣告正式回歸。 （統一獅提供）獅隊林靖凱（左）先發9棒守二壘，宣告正式回歸。 （統一獅提供）

銳力獅開季前兩場都交出優質先發、兩戰合計12局0保送，昨僅投5局就用了99球，被擊出6安打、2保送，另有6次三振，失1分。而獅隊打者面對前隊友江承諺，首局靠陳傑憲、蘇智傑安打先馳得點，2局下又因台鋼失誤，追加分數。

9局上，獅隊年輕守護神鍾允華登板關門，被首位打者紀慶然敲安，之後保送造成危機。代表追平分的吳念庭，擊出游擊方向平飛球出局形成2出局。獅隊選擇故意保送魔鷹，王柏融面對滿壘，擊出滾地球出局，獅隊驚險守勝。

暌違311天重返一軍

獅隊昨贏球，還迎來傷兵歸隊好消息，主戰二壘手林靖凱前年、去年都因傷提前結束賽季，今年復健賽期間又一度在家因意外跌倒導致頭部外傷，延遲復出進度，昨終於睽違311天上一軍。

林靖凱擔任先發二壘手、第9棒，3局上先是美技守備，6局上再上演遠距離背後接殺內野高飛球，正式宣告回歸。

江承諺賽前3勝0敗、防禦率僅0.75，昨投6局被敲7安，3分責失分，防禦率升到1.50，也吞下本季首敗。

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