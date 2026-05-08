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中職土投太偏「質」 單季吃100局真難

2026/05/08 05:30

雄鷹黃子鵬去年投球局數117.1局居本土投手之冠，今年出賽6場，以40局暫居全聯盟第二。（資料照）雄鷹黃子鵬去年投球局數117.1局居本土投手之冠，今年出賽6場，以40局暫居全聯盟第二。（資料照）

古林睿煬在旅日前一年2024年單季投出125局，是當年本土投手最多。（資料照）古林睿煬在旅日前一年2024年單季投出125局，是當年本土投手最多。（資料照）

中職37年開打至今，初步觀察，本土先發投手要達成單季規定局數120局，難上加難，逐漸形成各隊「共識」，今年有可能再度掛零，問題值得重視。

中職規定投手之投球局數必須達到該球隊年度例行賽總出賽場數，如以各隊單季120場為例，需投滿120局，建立先發投手的標準，也以此做為統計防禦率投球數據的門檻，確保其代表性與公正性。「120局投手」象徵職棒隊王牌文化，而跨過門檻、躋身S級投手，更是生涯追求的目標。（記者黃照敦）

洋投撐起舞台 先發土投淪配角

〔記者羅志朋／台北報導〕曾幾何時，中職先發本土投手單季投滿100局竟成了艱難的任務，前年有6人達標，去年腰斬剩3人，更別說要達到120局投球敘獎門檻，在古林睿煬、徐若熙先後旅日後，更缺乏獨當一面、能吃長局數的先發土投，台灣投手訓練方式和觀念似乎存在結構性問題。

崇尚美式作風 訓練重質不量化

中信兄弟總教練平野惠一來台第5年，對於中職洋投當道，先發土投淪為配角頗感無奈，他表示，台灣好的高中、大學投手都到海外發展，球隊很想培養先發土投，但現實情況是好投手都往外跑，留在中職的投手需要很長的時間養成，還不見得能開花結果。

47歲的平野以自身選手時期為例，「我那個年代日本職棒有一票頂尖投手，他們的練習量和台灣完全不同，跟量比起來，台灣訓練更注重質，現在很少台灣投手單場能投到100球。」

美式訓練只重「質」不重「量」的偏差觀念，深遠影響著台灣棒球發展，平野認為，投手訓練不能只追求量，也要注重質，先把品質顧好，然後再增加練習量，這是比較理想的做法，但台灣投手練習並沒有過量，但就先設定投球數限制，誤解保護投手的用意。

研究報告逆風 球數與受傷無正相關

平野看過一篇研究報告，投球數限制對投手是否受傷並沒有正相關，拚命催球速造成身體和手臂負擔過重，才容易導致受傷，他強調，不斷模仿學習美國棒球或大聯盟在做什麼的同時，也要思考如何篩選這些資訊，擇優採用會比較好。

百勝名投、前職棒教頭謝長亨曾表示，現在中職土投身體素質和球速都優於早期，只是受美式訓練方式和觀念影響，怕受傷而無法投入大量時間練習，從基層棒球練習就講效率，重質不重量，進職棒就無法要求量化訓練，擔心受傷風險，這是系統問題。

中職本季先發洋投、土投數據中職本季先發洋投、土投數據

中職近十年單季120局以上本土投手中職近十年單季120局以上本土投手

120局本土先發斷層 中職六隊觀點120局本土先發斷層 中職六隊觀點

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