土投先發100球 下意識警鈴大作

黃平洋（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「早期職棒好幾個本土投手一年投超過200局，現在不要說200局，100局也沒幾個。」台鋼雄鷹總教練洪一中對於近代土投愈來愈不耐投的現狀感到不解。

洪總：不解愈來愈不耐投

早期中職單季投超過200局的土投，包括陳義信、黃平洋、郭建成、郭進興、黃文博，中期也有林恩宇和林英傑，近代早已絕跡，1993年陳義信燃燒258.1局，至今仍是聯盟紀錄。

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洪一中指出，以前職棒投手少，分工沒那麼明確，也缺乏保護觀念，現代投手分工明確，加上比較懂得保護，時代不同很難做類比，「那個年代是用生命在投球，現在如果讓投手丟到200局，應該馬上就被罵翻了。」

近年美式訓練西風東漸傳進台灣，許多觀念翻轉，洪一中認為，大聯盟投1休4，先發投100球就差不多要下來了，台灣先發投手每週投1場，等於投1休6，不見得要以100球當換投標準，很多投手投到80球，手臂完全沒問題，但投到100球就下意識告訴自己，「差不多了喔！」局數就沒辦法拉長。

葉總：競爭力差洋投一截

味全龍總教練葉君璋解析問題癥結點，「重點不是洋投人數，而是台灣本土投手競爭力不足，還沒到一定水準，他們真的要好好努力，想辦法在球隊找到一席之地，這點很重要。」

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