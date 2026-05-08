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育成本土王牌 悍、猿有人選

2026/05/08 05:30

猿隊曾家輝被看好有單季120局潛力。（資料照）猿隊曾家輝被看好有單季120局潛力。（資料照）

〔記者林宥辰、龔乃玠／台北報導〕中職單季能貢獻120局的本土投手極少，樂天桃猿和富邦悍將創隊以來，能達標者屈指可數，球團也都意識到缺少王牌的苦楚，積極育成新生代，期望早日誕生撐起球隊的本土先發一哥。

悍將陳仕朋即將重返一軍登板。（資料照）悍將陳仕朋即將重返一軍登板。（資料照）

球團史邁入第10年的富邦悍將，僅有陳仕朋曾連6季完成單季百局，包括3季單季120局，去年因傷中斷單季百局紀錄，本季尚未一軍登板。

培養獨當一面土投

深究土投難以累積局數原因，富邦投手教練許銘傑說：「中職過於依賴洋將，也剝奪台灣選手的位子，但本土選手更要檢討，表現是否無法達到預期。」

許銘傑表示，陳仕朋續航力足夠，表現讓教練團可以預期，就算臨場表現有落差，也在可控範圍內，教練自然放心安排他上場。

陳仕朋之外，許銘傑認為，很多選手都有潛力，但季中身體狀況因素，仍很難預測，「像黃保羅就有機會投到百局，但今年調整比較晚。陳鐿中也有機會，之前遇到傷勢，計畫趕不上變化。」

黃保羅、曾家輝受期待

桃猿從2011年將主場轉戰桃園，只有曾孟承、王溢正和黃子鵬曾達陣120局，樂天桃猿總教練曾豪駒在2020-23年執教期間，更只有黃子鵬達標，今年第二度上任，培養獨當一面土投是他重要目標之一，曾總直言，23歲曾家輝確實可以期待，但今年有為他設定80至90局的限制，最多100局就會關機。

4連敗的樂天桃猿今晚重返桃園主場，曾家輝強碰統一獅，被視為樂天「少主」的他，開季連續4場先發滿5局，今年劍指單季百局，未來被視為是猿隊下一位120局土投的熱門候選。

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