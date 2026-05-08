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賴總統領銜勝利組 國家棒球基地揭牌

2026/05/08 05:30

總統賴清德（左五）主持國家棒球訓練基地揭牌儀式。（記者洪瑞琴攝）總統賴清德（左五）主持國家棒球訓練基地揭牌儀式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由台南市政府、運動部與國家運動訓練中心共同籌劃的「國家棒球訓練基地」，昨由總統賴清德主持揭牌，宣示台灣棒球培訓體系正式邁入國家級整合新里程碑，他強調，期盼未來透過完善場地與專業營運，讓台南成為亞洲重要的國際棒球交流重鎮，讓台灣棒球再創高峰。

從基層到菁英

完善培訓與賽事環境

賴清德表示，當年推動亞太棒球訓練中心的初衷，不僅在於完善基層到菁英的培訓環境，更希望打造具國際指標意義的棒球基地，朝「東方威廉波特」願景邁進，透過持續舉辦U12等國際賽事，不僅能提升台灣在全球棒球的能見度，也有助帶動台南觀光與城市發展，形成運動與城市雙贏。

增加台棒國際能見度

賴清德以棒球比喻政策推動歷程，自己是「先發投手」，前代理市長李孟諺「中繼」，現任市長黃偉哲及市府團隊則是「終結者」，一棒接一棒完成這項重大建設。

賴清德強調，國家棒球訓練基地不僅是訓練場域，更是國際交流平台，除了提供國內各級賽事與培訓使用，也將積極引進國際級教練講習、運科支援及跨國交流計畫，並吸引海外球隊來台冬訓。

台南市長黃偉哲、運動部長李洋，及棒協理事長辜仲諒等人也共同揭牌。李洋表示，運動部將持續投入資源，完善培訓體系與後勤支援，打造更科學化、專業化的環境。

黃偉哲表示，成棒主球場由市府主導營運外，其餘包括成棒副球場、少棒主副球場及室內打擊場等6座場館，將委由棒協統籌管理。

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