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中信與台灣高球系列報導5》中信公開賽14日開打 丁子云5女將 拚冠軍留台灣

2026/05/08 05:30

中國信託女子高爾夫之星丁子云與其他女將，力求將冠軍留在台灣。（中國信託銀行提供）中國信託女子高爾夫之星丁子云與其他女將，力求將冠軍留在台灣。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年適逢中國信託成立60周年，由日次巡與台巡共同認證的2026中國信託女子公開賽5月14日將點燃戰火，賽事總獎金5000萬元日幣，冠軍獎金900萬元日幣，都是日次巡最高獎金。「中國信託女子高爾夫之星」丁子云、侯羽桑、侯羽薔、劉芃姍、俞涵軒將全力迎戰來自中國、日本、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等好手，把冠軍留在台灣。

身為台灣最早推廣高爾夫的企業之一，中國信託與女子高球的淵源可追溯至1977年主辦第一屆中華女子公開賽。中信金控創辦人辜濓松自1978年起連續舉辦20屆中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽，推動民間經貿外交，為台灣拓展國際空間。中信秉持傳承經驗、培育人才的理念，長期扶植潛力選手，2012起舉辦中國信託女子公開賽未曾中斷。

桃園東方球場 設3座觀眾看台

中國信託女子公開賽下週四起在桃園東方高爾夫俱樂部開打。為提供球迷舒適觀賽體驗，今年在第1、10、18洞設置3座觀眾看台，現場賽事成績以電子螢幕呈現，民眾可掃描球場內的QR code了解即時賽況。賽事免費入場，並於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返。

此外，今年賽事同步在中華電信MOD博斯高球二台轉播、中國信託女子公開賽臉書粉絲專頁和CTBC Brothers中信兄弟官方頻道YouTube網路直播，球迷可零時差觀賞賽事。

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