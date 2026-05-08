NBA季後賽》斑馬回神 馬刺大勝扳平灰狼

溫班亞瑪在季後賽僅用6戰就拿下至少100分、30阻攻，為史上最快。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕揮別前役低迷進攻狀態，「法國怪物」溫班亞瑪昨在西部準決賽第2戰繳出19分、15籃板，加上卡瑟爾砍下全場最高21分，終場馬刺以133：95大勝灰狼，系列賽扳成1：1。

馬刺輸掉首戰後，傳奇教頭帕波維奇親自參與球隊的影片分析會議並提供建議。昨馬刺脫胎換骨，上半場防守徹底壓制灰狼，讓他們僅攻下35分，灰狼全場共出現22次失誤，最終以38分差慘敗，寫下隊史在季後賽最多輸分難堪紀錄。

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馬刺團隊命中率達到50%，7名球員得分上雙，寫下隊史第3大勝分差。

其中溫班亞瑪表現回溫是關鍵，他首戰雖送出12個火鍋，但三分球8投0中，全場只拿下11分，昨手感回溫，命中率回升到46.7%。

溫班亞瑪表示，前一場敗仗讓他們開發出有別於以往的潛能，「我們是支年輕的球隊，也有強烈自尊心，上一場被擊垮了，這場一定要反擊。」他在季後賽僅用6戰就拿下114分、30阻攻，成為史上最快達到100分、30火鍋的球員。

灰狼慘輸38分 寫隊史難堪紀錄

灰狼方面，愛德華茲從板凳出發，13投5中僅拿下12分，出現4次失誤，正負值-33為全場最差，他也對於自己在場上的錯誤決策和失誤感到不滿意。

另一場東部準決賽，布朗森繳出全場最高26分，率尼克以108：102擊敗七六人，系列賽2：0領先。

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