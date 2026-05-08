自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽》斑馬回神 馬刺大勝扳平灰狼

2026/05/08 05:30

溫班亞瑪在季後賽僅用6戰就拿下至少100分、30阻攻，為史上最快。（美聯社）溫班亞瑪在季後賽僅用6戰就拿下至少100分、30阻攻，為史上最快。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕揮別前役低迷進攻狀態，「法國怪物」溫班亞瑪昨在西部準決賽第2戰繳出19分、15籃板，加上卡瑟爾砍下全場最高21分，終場馬刺以133：95大勝灰狼，系列賽扳成1：1。

馬刺輸掉首戰後，傳奇教頭帕波維奇親自參與球隊的影片分析會議並提供建議。昨馬刺脫胎換骨，上半場防守徹底壓制灰狼，讓他們僅攻下35分，灰狼全場共出現22次失誤，最終以38分差慘敗，寫下隊史在季後賽最多輸分難堪紀錄。

馬刺團隊命中率達到50%，7名球員得分上雙，寫下隊史第3大勝分差。

其中溫班亞瑪表現回溫是關鍵，他首戰雖送出12個火鍋，但三分球8投0中，全場只拿下11分，昨手感回溫，命中率回升到46.7%。

溫班亞瑪表示，前一場敗仗讓他們開發出有別於以往的潛能，「我們是支年輕的球隊，也有強烈自尊心，上一場被擊垮了，這場一定要反擊。」他在季後賽僅用6戰就拿下114分、30阻攻，成為史上最快達到100分、30火鍋的球員。

灰狼慘輸38分 寫隊史難堪紀錄

灰狼方面，愛德華茲從板凳出發，13投5中僅拿下12分，出現4次失誤，正負值-33為全場最差，他也對於自己在場上的錯誤決策和失誤感到不滿意。

另一場東部準決賽，布朗森繳出全場最高26分，率尼克以108：102擊敗七六人，系列賽2：0領先。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中