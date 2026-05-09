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紀慶然智擒勝騎士 打得像第4棒

2026/05/09 05:30

紀慶然打下台鋼前3分，賽後獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）紀慶然打下台鋼前3分，賽後獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

雄鷹宋柏翰生涯首安即是首轟。（記者廖耀東攝）雄鷹宋柏翰生涯首安即是首轟。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕魔鷹休息1天，紀慶然卻把第2棒當成第4棒打，台鋼雄鷹在他前2打席就貢獻3分打點的帶動下，又有宋柏翰生涯首安即首轟的喜氣拉抬，打完4局就取得6分大幅領先，延續上週在大巨蛋主場3連戰對中信兄弟3戰2勝的氣勢，作客洲際3連戰首戰以6：0拿下對戰3連勝，本季與中信交手6場進帳5勝。

貢獻3打點  鷹對戰兄弟3連勝

魔鷹因為落枕沒有先發，台鋼的進攻火力卻未受到太大影響，1局上就靠紀慶然高飛犧牲打先馳得點，3局上他又擊出2分打點二壘安打，台鋼前3分都由他打下，吳念庭跟上高飛犧牲打助台鋼單局灌進3分，4局上宋柏翰擊出2分彈，寫下生涯首安即首轟的難得紀錄。艾速特雖然投得跌跌撞撞險象環生，仍用109球撐完5局沒失分，配合牛棚5位投手合力守成，生涯對前東家的首勝終於開張，對中職現有6隊都有勝投。

勝騎士吞下本季首敗。（記者廖耀東攝）勝騎士吞下本季首敗。（記者廖耀東攝）

宋柏翰生涯首安即首轟

紀慶然指出，上週勝騎士對台鋼先發那場他雖沒先發，但球隊情蒐做得不錯，1局上看陳文杰抓第1球就敲長打，心想勝騎士今年不曾與他對戰，應會積極進攻好球帶，只要選掉引誘球就比較有利，3局上其實他不應該打安打，是因為執行戰術沒做好，教練才放手讓他打，還是有地方要檢討與修正，「我開季打點只有3分，這場一次就打3分，能幫助球隊就很開心。」

總教練洪一中表示，魔鷹的脖子沒辦法轉，連賽前練習都沒辦法，後續還要觀察，讓王柏融打DH是因為紀慶然、王博玄的近況都還不錯，結果也各繳3打點和3安打。看到宋柏開轟當然高興，洪總說：「柏翰跟一般年輕人不太一樣，教練講的東西，他會有反應跟回饋，我跟他的互動是滿好的，經常會用開玩笑的語氣。」

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