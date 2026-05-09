林暉盛無懼台鋼 「他們更強，我也有進步」

兄弟投手林暉盛（中）明天將先發對決雄鷹。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟將起用今年一軍第3位本土先發投手，由林暉盛明天在洲際主場進行本季初登板，他表示，季前隨二軍去墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽獲得寶貴經驗，希望延續去年季末表現，爭取留在一軍先發輪值。

林暉盛指出，在二軍很難得有機會出國比賽，只是才到墨西哥就馬上比賽，既沒時間調整時差，飲食也很不習慣，最大挑戰是2千公尺的高海拔，光是跑步就非常喘，被打出去的球都飛得超級遠，「既然要比賽，都不能是理由，再有這樣的機會，就比較有辦法克服，國外打者真的滿強的，是很寶貴的經驗。」

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明迎來本季初登板

林暉盛開季在二軍出賽3場都是先發，局數從3.1局、4.2局遞增至6局，有2場用球數超過70球，他表示，原定7日在二軍先發，結果當天被告知要上一軍，非常興奮，但他不會設定目標，也不會給自己太大壓力，「我在前年對過台鋼，他們現在更強了，但我也有進步，就盡全力去表現。」

總教練平野惠一指出，本週先發輪值需要2名本土投手，目前二軍狀況比較好的只有林暉盛，另一人選盧孟揚在球隊內部的固定會報中，但未出現在推薦名單上。投手教練王建民表示，二軍幾位先發人選只有林暉盛持續有進步，昨安排隨隊是讓他可以觀察2天，盡快適應一軍比賽節奏。

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