新莊城堡助威 童堉誠完美開箱

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將回到「新莊城堡」果然神勇，昨靠洋投魔力藍繳7局失1分優質先發，加上牛棚順利守成，最終就以2：1扳倒味全龍。本季富邦在新莊主場戰績8勝4敗，完勝客場的5勝8敗，葉君璋執教龍隊勝場數「定格」在299勝，最快今天戰富邦達成300勝里程碑。

悍將童堉誠生涯首打席就敲出二壘安打。（記者陳逸寬攝）

悍將屠龍 名將之子吸睛

26歲的富邦外野手童堉誠是前職棒球星童琮輝之子，2022、25年童堉誠先後投入中職選秀都落榜，2025年7月他與富邦簽下自主培訓合約，3天前升格正式球員，昨首度上一軍立即被排進先發打線，擔任7棒右外野手。

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3局上郭天信轟陽春砲助龍隊先馳得點，下個半局童堉誠敲二壘安打，再靠捕手蔣少宏傳球失誤進佔三壘，孔念恩擊出內野滾地球，龍隊游擊手張政禹接球後傳本壘，已來不及抓到搶攻本壘的童堉誠，富邦追平，5局下再靠王苡丞敲出二壘安打，打下勝利打點。

童堉誠生涯初登場首打席就敲首安、跑回首分，富邦總教練後藤光尊說，童堉誠首打席打得非常完美，表現比預期冷靜，只是接下來兩打席遭三振，如何避免追打壞球，鞏固好球帶是一大課題。

悍將魔力藍先發7局失1分，進帳本季第2勝。（記者陳逸寬攝）

魔力藍奪MVP 罩門是天哥

「老爸賽前跟我說加油！」童堉誠說，很開心也很享受球場氛圍，打擊教練高國輝提醒他抓高球打，擊出首安非常振奮，也感到很幸運，謝謝家人支持，在最低潮的時候沒放棄他。

魔力藍先發7局被敲3安失1分拿下本季第2勝和單場MVP，只是他對決郭天信3次都被敲安，包含1轟，苦笑說：「上禮拜在天母球場遇到郭天信，他說我的球很難打，結果這場打得那麼好。」

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