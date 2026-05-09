自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新莊城堡助威 童堉誠完美開箱

2026/05/09 05:30

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將回到「新莊城堡」果然神勇，昨靠洋投魔力藍繳7局失1分優質先發，加上牛棚順利守成，最終就以2：1扳倒味全龍。本季富邦在新莊主場戰績8勝4敗，完勝客場的5勝8敗，葉君璋執教龍隊勝場數「定格」在299勝，最快今天戰富邦達成300勝里程碑。

悍將童堉誠生涯首打席就敲出二壘安打。（記者陳逸寬攝）悍將童堉誠生涯首打席就敲出二壘安打。（記者陳逸寬攝）

悍將屠龍 名將之子吸睛

26歲的富邦外野手童堉誠是前職棒球星童琮輝之子，2022、25年童堉誠先後投入中職選秀都落榜，2025年7月他與富邦簽下自主培訓合約，3天前升格正式球員，昨首度上一軍立即被排進先發打線，擔任7棒右外野手。

3局上郭天信轟陽春砲助龍隊先馳得點，下個半局童堉誠敲二壘安打，再靠捕手蔣少宏傳球失誤進佔三壘，孔念恩擊出內野滾地球，龍隊游擊手張政禹接球後傳本壘，已來不及抓到搶攻本壘的童堉誠，富邦追平，5局下再靠王苡丞敲出二壘安打，打下勝利打點。

童堉誠生涯初登場首打席就敲首安、跑回首分，富邦總教練後藤光尊說，童堉誠首打席打得非常完美，表現比預期冷靜，只是接下來兩打席遭三振，如何避免追打壞球，鞏固好球帶是一大課題。

悍將魔力藍先發7局失1分，進帳本季第2勝。（記者陳逸寬攝）悍將魔力藍先發7局失1分，進帳本季第2勝。（記者陳逸寬攝）

魔力藍奪MVP 罩門是天哥

「老爸賽前跟我說加油！」童堉誠說，很開心也很享受球場氛圍，打擊教練高國輝提醒他抓高球打，擊出首安非常振奮，也感到很幸運，謝謝家人支持，在最低潮的時候沒放棄他。

魔力藍先發7局被敲3安失1分拿下本季第2勝和單場MVP，只是他對決郭天信3次都被敲安，包含1轟，苦笑說：「上禮拜在天母球場遇到郭天信，他說我的球很難打，結果這場打得那麼好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中