葉總千場M1感觸 難在專家太多

葉君璋（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕新莊今晚比賽只要順利進行，味全龍總教練葉君璋即可達成執教生涯第1000場里程碑，成為繼洪一中（2137場）、徐生明（1240場）後，中職史上第3位達成執教千場的總教練，回首來時路，葉君璋感觸很深，「洪總有句話講得真好，『當總教練不是辛苦、是痛苦』，真的非常煎熬。」

中職千場教頭第3人

葉君璋退役後先到美職小聯盟球隊當3年半教練，2015年接任義大犀牛副領隊，季中升任總教練，執教生涯歷經義大、富邦悍將、味全時期，2016、23年分別率義大、味全奪冠。

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將成為中職第3位「千場教頭」，葉君璋坦言，完全沒想過，當初擔任小聯盟教練，非常喜歡美國棒球文化和環境，希望一直待下去，後來結婚有小孩，生活有點辛苦，收到義大邀約非常掙扎，考量妻小生活最終決定返台，「如果沒去義大，搞不好現在我還在美國。」

最大成就感來自球員

葉君璋帶兵多年身體狀況一度亮紅燈，他直言，在台灣當職棒總教練難在「專家」太多，很多人把事情看得太簡單，其實有很多眉眉角角，在美國就不會有這問題，看待棒球、對棒球的想法，與台灣截然不同，這也是當初他想一直留在美國的主因。

執教多年最大成就感，葉君璋強調不是奪冠，「我在美國學的是球員養成，最大成就感來自於球員按照球隊計畫逐步成長，從害怕、沒自信到成熟、享受比賽，最特別的是徐若熙，真的照我們計畫花5年把他送出國。」

葉君璋執教生涯戰績

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