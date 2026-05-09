獅押錯寶 成就馬傑森英雄夜

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿馬傑森揮別24支1、打擊率0.042的大低潮，昨替補上陣在8局下擊出致勝安打，率隊以2：1險勝統一獅、中止4連敗，賽後在《小魔女DoReMi》主題日披上粉色魔女服登上MVP舞台，嬌羞說道：「漂亮嗎？」

馬傑森8局下一棒建功，助猿止4連敗。（記者陳志曲攝）

樂天前6局遭獅隊洋投獅帝芬壓制，僅敲3支短程安打，7局下敲安後採積極戰術，林政華2出局盜二壘成功，陳晨威的投手前滾地球造成獅帝芬傳球失誤，林政華狂奔2個壘包攻下追平分。

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猿最低迷打者 致勝安止敗

梁家榮在8局下擊出二壘安打，雖然邱浩鈞連拿2個出局，再敬遠代打林智平，要抓8局上替補守備的馬傑森，卻讓他敲出致勝安打。馬傑森站上打擊區之前，總教練曾豪駒有給叮嚀。

曾總表示，近期大家在得點圈壓力大，有時會比較急躁，追打不是自己想打的球，當下是叫他冷靜，不用想太多，「很高興選手在連敗期間頂住壓力，這是選手們的功勞。」

馬傑森直言，其實當下就有想過，對方應該不想跟林智平正面對決，「多少有被激起鬥志，學長被保送，不能被對方看不起，更渴望把隊友打回來。」

猿隊曾家輝投出生涯首場優質先發。（記者陳志曲攝）

樂天先發投手曾家輝前3局僅被敲1支一壘安打，僅在4局上遇亂流失1分，最終完成6局失1分好投，僅被敲4支安打，生涯首度進帳優質先發。曾總表示，他表現很穩定，這場把局數拉長到第6局，球隊才有逆轉的機會。

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