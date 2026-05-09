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TPBL季後賽今開火》夢想家迎戰攻城獅 下剋上戲碼有影？

2026/05/09 05:30

球評吳敏賢看好蔡宸綱成為贏球關鍵人物。（資料照）球評吳敏賢看好蔡宸綱成為贏球關鍵人物。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL季後賽今天在台中洲際迷你蛋點燃戰火，第2種子福爾摩沙夢想家將在主場迎戰第3種子新竹攻城獅，球評吳敏賢看好擁有出色防守的攻城獅能「下剋上」，在系列賽以3：2勝出。

吳敏賢看好蔡宸綱

扮演贏球X因子

夢想家擁有全聯盟最強火力，場均轟下100.4分，每場可投進全聯盟最多的11.8顆三分彈，是例行賽排名高居第二的關鍵之一，但吳敏賢認為，「他們進攻武器很多，卻常常打得很辛苦，比賽穩定性不夠，防守是最大問題，而防守正是季後賽能否走得長遠的關鍵。」

上季墊底的攻城獅，本季成功重返季後賽，提升防守表現是最大關鍵，91.6分場均失分、15次失誤都是聯盟最少，吳敏賢認為贏球的X因子為蔡宸綱，「他可以打延伸4號，有對位洋將的能力，且防守野心十足，也具備外線能力。」

夢想家蔣淯安、林俊吉與攻城獅高國豪、曾柏喻的明星後場對決也成為本場比賽一大焦點，吳敏賢分析，當兩隊的洋將和本土主力表現不相上下時，角色球員的發揮就至關重要，「夢想家忻沃克或許可以發揮對位上的身材優勢，而攻城獅有盧冠軒、劉丞勳也都越打越好，在進攻上能提供適時火力。」

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