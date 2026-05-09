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帶原鄉小朋友登101 林智勝今拚23分鐘完賽

2026/05/09 05:30

原棒協理事長林智勝（左二）與職棒球星陳鏞基（左一）、王勝偉（右一）8日與台北101董事長賈永婕（右二）展開公益合作，將垂直馬拉松「一起向上」的精神延伸到兒少關懷，互贈禮物並合影。（記者塗建榮攝）原棒協理事長林智勝（左二）與職棒球星陳鏞基（左一）、王勝偉（右一）8日與台北101董事長賈永婕（右二）展開公益合作，將垂直馬拉松「一起向上」的精神延伸到兒少關懷，互贈禮物並合影。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕為了帶原鄉小朋友登上台北101，原棒協理事長、味全龍一軍助理打擊教練林智勝今天將參加101垂直馬拉松，並立下23分鐘完賽目標，賽後還要趕到新莊球場協助選手準備晚間比賽，雖然忙碌，他直呼非常值得。

原棒協先前都會邀請原鄉小朋友到大巨蛋看球，但林智勝認為到台北只有看球，卻沒登上101有點可惜，特別拜會台北101董事長賈永婕，「她很熱情，二話不說就答應，條件是我要爬登高賽。當然沒問題，用我一個人的力量可以讓小朋友可以來101，我覺得滿棒的。」

為了登高賽，林智勝用階梯機訓練，雖然平時在家爬到4樓就會喘，但重點是完賽，讓外界更加認識原棒協。他也邀請賈永婕11月到台東作客，擔任關懷盃開球嘉賓鼓勵小朋友。

過往林智勝在三級棒球時期，到台北只有打比賽，不然就是到台北市立棒球場看球，「好險到我們這一代，有能力讓小朋友做些不一樣的事情，回去還可以跟同學分享，我覺得很棒，也會是小朋友的美好回憶。」

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