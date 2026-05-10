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葉總掌龍300勝 新莊球場噓噓樂

2026/05/10 05:30

單一球隊執教300勝教頭單一球隊執教300勝教頭

〔記者龔乃玠／新北報導〕味全龍四番朱育賢昨晚夯出並列全壘打王的第5轟，單場雙安灌進3分打點，率隊以8：2擊敗富邦悍將，龍隊總教練葉君璋在執教生涯第1千場進帳味全時期的300勝、生涯469勝，賽後跟全隊到左外野向龍迷致謝，並感謝選手為他拿到這一勝。

3局上龍隊朱育賢敲出2分砲。（記者陳逸寬攝）3局上龍隊朱育賢敲出2分砲。（記者陳逸寬攝）

執教第1千場

味全龍總教練葉君璋（中）達成生涯執教第1000場的里程碑，同時也是掌龍隊兵符第300勝。（記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋（中）達成生涯執教第1000場的里程碑，同時也是掌龍隊兵符第300勝。（記者陳逸寬攝）

達成雙里程碑

葉君璋成為徐生明335勝後、隊史第2位300勝教頭，即便近期他因廖任磊觸身球、孔念恩跑壘等風波，引發富邦球迷反彈，還在賽前DJ唱名時遭噓聲伺候，但新莊對他來說別具意義，2015年7月7日的執教生涯首勝，就在這座球場。

「真的滿巧的！」葉總直言，能在職業帶這麼久，只能說滿幸運的，千場執教剛好都在義大、富邦和味全，在這場達陣滿巧的，「再加上贏球，對我們來講是更重要的。」

龍隊3局上突破富邦先發投手陳仕朋，朱育賢在2出局後夯出反方向2分砲，4局上龍隊再猛攻3分大局，讓本季初登板的陳仕朋僅投3.1局掉5分遭KO退場，吞下生涯第62敗。

朱育賢2分砲

5轟並列全壘打王

朱育賢表示，2局上滿壘沒得分，對士氣有點影響，剛好能靠那一轟拉開比分，「設定好了就積極揮擊，多少有風的幫忙，這場風是真的滿大。」

龍隊攻勢不間斷，5局上林辰勳高飛犧牲打、6局上朱育賢高飛犧牲打、7局上再靠郭天信有打點的滾地球出局，連續5個半局攻下分數。朱育賢單場3支2，本季第3次單場MVP，跟張政禹並列隊內野手最多。

富邦在4局下突破龍隊先發投手梅賽鍶，單局敲4安攻下2分，其他半局完全熄火。梅賽鍶先發5局失2分奪下本季第3勝，葉總表示，雖然梅賽鍶後段有些狀況，但還是有守住，「好在打擊有發揮，球員表現很不錯。」

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