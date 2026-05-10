不像朱哥正夯 陳子豪下去調一下

陳子豪（資料照）

〔記者龔乃玠／新北報導〕味全龍去年在自由球員市場網羅的「雙龍砲」同日有不同命運，朱育賢昨夯出本季第5轟，跟范國宸並列聯盟全壘打王，陳子豪則是轉隊後首次在二軍出賽4支0，僅用高飛犧牲打貢獻1分打點。

打擊低迷 13打席無安打

陳子豪去年簽下最長10年的億級合約，始終找不回重砲身手，去年9月就曾因狀況不佳下二軍結束球季，今年為減輕守備負擔大幅減重，身形就連在中信兄弟的前隊友都嚇一大跳，儘管他並未透露減重數字，前隊友目測至少瘦10公斤。

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「精實版子豪」未能兌現打擊數據，在一軍出賽25場共88打數僅敲14安，打擊率1成59，一度在4月19日至29日連續19打席無安打，昨在連續13打席無安打後下二軍，本季一軍尚未開轟，已逼近2016年30場首轟的生涯最晚紀錄。

「真的衰啦，運氣不好！」龍隊總教練葉君璋直言，陳子豪在春訓很努力調整，希望讓今年狀況好一點，他的擊球其實都滿強勁，但無法出現安打的現象已影響到他，「讓他下去調整一下『運氣』。」

陳子豪狀況差到在大巨蛋出賽時遭現場球迷叫罵，朱育賢和一軍助理打教林智勝都曾說過，看得出陳子豪的壓力很大。林智勝表示，「我覺得在技術上，他完全沒有問題，只是心態上需要調整。」

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