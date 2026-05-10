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高宇杰聽見球吻沒上壘 換個方式建功

2026/05/10 05:30

德保拉（記者廖耀東攝）德保拉（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕看了半天還是看不出所以然的重播輔助判決，讓可能挨觸身球的高宇杰一棒打起球隊的士氣，中信兄弟靠他1局下的關鍵安打送回2分，終場4：2中止對台鋼雄鷹的3連敗，高宇杰靠著這支安打獲選本季首次單場MVP，德保拉也在他的引導下交出6局失1分優質先發，歷經352天再次拿到勝投。

兄弟高宇杰1局下敲出2分打點安打，本季首次獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）兄弟高宇杰1局下敲出2分打點安打，本季首次獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

維持原判壞球

平野籲聯盟檢討硬體

中信1局下以張仁瑋、岳政華連續安打開局，2出局後王威晨獲保送攻佔滿壘，高宇杰在2好0壞時覺得衣袖被內角近身球擦到，示意總教練平野惠一提出重播輔助判決，全場經過漫長的等待，得到重播檢閱小組維持原判的認定，高宇杰再等1個壞球後擊出安打助隊2：0先馳得點，5局下黃韋盛高飛犧牲打、6局下岳東華安打為中信各添1分。

平野指出，打線一開賽就創造出無人出局二、三壘有人的最佳攻勢，高宇杰那個打席非常關鍵，為黃韋盛、許基宏都沒能推進跑者做出最好彌補，他在檢視重播仍維持原判後上場，是要向主審確認畫面是否不夠清楚，「若是如此的話，重播輔助判決的規則就沒有意義，因為經常沒有第2個角度，還花了非常久的時間，要做的話，環境與設施都必須準備好。」

德保拉6局好投

兄弟中止對鷹連敗

高宇杰表示，當下清楚聽到球擦到衣服的聲音，非常自信是觸身球才要總教練提出挑戰，結果等很久還是維持原判讓他有點尷尬，只好繼續攻擊選擇高球出手，擊出安打站上一壘後非常高興，「聽到看台上的球迷在喊，既然不給觸身球擠回1分，打安打得2分反而賺到，只能說我的運氣不錯，就算改判觸身球只擠回1分，對球隊還是非常重要。」

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