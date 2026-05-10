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張仁瑋代班游擊 自我要求不耍帥

2026/05/10 05:30

張仁瑋（記者廖耀東攝）張仁瑋（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕隨著江坤宇在前天因左大腿前側緊繃下二軍，中信兄弟讓張仁瑋扛起主戰游擊手並擔任開路先鋒，昨不但連續2場擊出安打，還連續2場單場上壘3次。他表示，雖然游擊是從國中以來最熟悉的位置，畢竟二、三壘與外野都能守，他不會特別設定哪個位置，有機會上場就努力做到最好。

先發開路 首打席敲安

張仁瑋於2021年季中選秀第3輪被中信指名，選秀前獲得「江坤宇接班人」的高度評價，只是江坤宇在游擊手締造金手套6連霸、最佳九人5連霸，他的守備位置因而增加二、三壘與外野，生涯在二壘出賽43場最多，外野也站過31場。

張仁瑋指出，守備要向江坤宇學習的地方還有很多，因為4月下旬已有過先發守游擊經驗，在江坤宇傷癒復出前會以學長為目標，盡最大努力把這個位置守好，「就專注在每個play，先接到球、穩定傳球、製造出局，一步一步來，做好自己可以做到的事，不要耍帥。」

張仁瑋的腳程不錯，去年盜壘成功7次僅失敗1次，4月25日嘗試1次失敗後，直到昨天才完成本季首次盜壘成功，他表示，今年有壘包加大的新規定，但上壘次數不是很多，上壘後的時機未必適合盜壘，加上球隊最近狀態不是很好，每次上壘都很珍貴，「現在的動機比較不一樣，不能輕易為盜壘而盜壘，要有100％的把握才會跑。」

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