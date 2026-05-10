獅猿閃電戰2部曲 林靖凱開轟放榮譽假

獅隊林靖凱在復出第2戰敲出陽春砲。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅布雷克、樂天桃猿麥斯威尼兩位洋投昨上演投手戰。麥斯威尼主投7局僅挨林靖凱陽春砲失1分，仍不敵8局無失分的布雷克，終場獅隊1：0險勝終止客場5連敗，這場只花了以2小時12分，也追平兩隊5月1日創下的本季最短比賽紀錄。

布雷克開局驚魂

獅靠守備致勝

布雷克首局就面臨危機，被擊出3安打、1次保送，卻力保不失，關鍵在捕手張翔阻殺陳晨威盜壘，左外野手陳傑憲又在接獲林泓育安打球之後，第一時間傳本壘刺殺跑者梁家榮。樂天全場唯一得分契機就此消失，布雷克也越投越穩，僅再被擊出3支安打。

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獅隊總教練林岳平認為，勝負最大關鍵在守備，陳傑憲首局的助殺振奮了士氣，是他心目中MVP。布雷克也說：「首局我還沒完全找到手感，投得不理想，慶幸隊友力挺，讓我慢慢找到節奏。」

歷經前年左膝前十字韌帶撕裂、去年左膝半月板破裂，今年復健賽期間又一度因在家發生意外頭部外傷，林靖凱昨歸隊次戰就開轟，他說：「可以回到場上已經不容易，上場不想太多，盡量展現自己。」

林靖凱開轟回休息室，餅總帶點玩笑對他比了比頭部，而他的全壘打舞則被布雷克笑說：「還需要進步，但我也跳不好，沒資格評論他。」

對於林靖凱的出賽，餅總賽前就坦言有保護規劃，昨賽後更說：「下一場榮譽假。」目前暫定讓他出賽1場後休息1至2場，待1、2週適應後再嘗試連續出賽。

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