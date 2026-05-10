TPBL季後賽》攻城獅開紅盤 解開玄學緊箍咒

攻城獅蔡宸綱（右二）攻守俱佳，成為贏球功臣之一。

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〔記者吳孟儒／綜合報導〕新竹攻城獅昨在季後賽首輪G1，靠著洋將馬力強攻21分、11籃板，加上劉丞勳、蔡宸綱、盧冠軒都有雙位數得分的火力輸出，終場以97：94扳倒福爾摩沙夢想家，在5戰3勝制系列賽拔得頭籌，相隔1457天後首度在洲際迷你蛋贏球。

攻城獅季後賽首戰險勝夢想家，盧冠軒繳出全隊本土最高18分。

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終結在迷你蛋13連敗

攻城獅前次在迷你蛋贏球要追溯至2022年5月13日，昨一開賽也不在狀況內，陷入7：21的落後，第2節靠著劉丞勳、蔡宸綱、盧冠軒聯手轟下18分，率隊打出33：19的攻勢後來居上，夢想家在讀秒階段靠著班提爾的連續進球追到1分差，不過忻沃克的超前三分球沒進，蔡宸綱搶下關鍵籃板，加上盧冠軒2罰俱中，攻城獅終結在迷你蛋的13連敗。

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對於終於突破迷你蛋魔咒，攻城獅教練威森說：「我知道我們已很久沒在這贏球，賽前我也跟球員說，為何不讓這個破蛋機會就留在季後賽第1場？很開心球員都有記住也都很努力，即使數度被追近，還是成功守下。」

盧冠軒奪本土最高18分

盧冠軒攻下18分，首次打季後賽的準新人王劉丞勳挹注14分，蔡宸綱繳13分、7籃板、5助攻且0失誤的完美表現，都是攻城獅贏球功臣，威森也不吝大讚：「我們首節打得掙扎，但第2節找到應對方式，球員也都確實執行戰術，但這只是系列賽第1勝，只能開心一下下。」

夢想家以班提爾27分表現最佳，張宗憲15分，林俊吉板凳出發貢獻14分，蟬聯年度防守球員的高柏鎧進帳13分，但讀秒時6犯離場。總教練簡浩認為，球員不必要失誤還是太多，得盡快修正缺失準備第2戰。

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