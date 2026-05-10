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SBL總冠軍賽》周儀翔拯救黑鳶 今放手一搏爭冠

2026/05/10 05:30

黑鳶王子綱（右）拿下16分，並列全隊最多。（籃協提供）黑鳶王子綱（右）拿下16分，並列全隊最多。（籃協提供）

關鍵兩罰俱中 扳平裕隆

周儀翔關鍵兩罰助黑鳶續命。（籃協提供）周儀翔關鍵兩罰助黑鳶續命。（籃協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕昔日SBL年度最有價值球員周儀翔，昨在第23季SBL總冠軍賽G4倒數6秒兩罰俱中，助凱撒基隆黑鳶以65：64氣走尋求4連霸的裕隆，系列賽追成2：2，今天將用120％力量持續拚戰，盼後來居上摘下隊史首冠。

昨板橋體育館湧入大批球迷，多數是想見證裕隆完成4連霸的球迷，不過黑鳶不想放棄，雖然一路落後，但第4節靠朱億宗的底線三分彈破網，總算超前，隨後和裕隆上演拉鋸戰，關鍵人物是全場10分、7籃板、7助攻的周儀翔，最後6秒被犯規後站上罰球線兩罰俱中，他說：「我當下抱著放鬆心態，畢竟前一次罰球2罰僅1中，告訴自己簡單罰球，接下來最後一場拚就對了。」

除了周儀翔用全能數據、關鍵罰球立功，拿下16分的王子綱表示，「我們沒有壓力，裕隆要拚4連霸壓力才大，我們就用120％力量再拚一場。」

裕隆敗在第4節進攻當機僅拿10分，被黑鳶有機可乘，衛冕軍表現最佳的是洋將布蘭登，繳出20分、8籃板、4助攻、3助攻、3抄截，但24投僅8中，包括最後一擊失手，賽後對裁判大發雷霆，直呼被對手犯規卻未獲哨音。

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