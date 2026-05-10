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溫班亞瑪狂炸39分 不忘致敬歐拉朱萬

2026/05/10 05:30

馬刺溫班亞瑪成為季後賽單場至少35分、15籃板、5阻攻第4人， （法新社）馬刺溫班亞瑪成為季後賽單場至少35分、15籃板、5阻攻第4人， （法新社）

率馬刺扳倒灰狼

取得第2勝

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「我就是為大場面而生！」喊出霸氣宣言的溫班亞瑪，昨在西部次輪G3轟下個人季後賽生涯新高39分，其中有16分在決勝節，另外帶15籃板、5阻攻，率領馬刺115：108在客場擺平灰狼，系列賽取得2：1領先。

224公分的溫班亞瑪在場上幾乎無所不能，能持球突破、投三分球，還能護框搶籃板、搧火鍋，他也成為賈霸、歐拉朱萬、歐尼爾之後，第4位在季後賽單場至少35分、15籃板、5阻攻的球員。他說：「能和這些大個子相提並論感覺很棒，第4節我還用了歐拉朱萬的招式，像是面對戈貝爾的那記轉身後仰跳投。」

儘管馬刺尚未晉級，但溫班亞瑪展現十足信心：「我覺得我們具備爭冠的實力，因為球員有天賦，陣容深度夠，只是欠缺經驗，但我並不在乎，相信只要我們展現應有實力，保持穩定狀態，絕對有機會走到最後一步。」

愛德華茲豪取32分，卻未能助灰狼力挽狂瀾，他認為球隊還需提升防守強度，不能再讓溫班亞瑪予取予求，「我們有時太容易犯規，讓他有過多的罰球機會，或許少一些罰球，戰況就有所不同。」

另一場，布朗森在東部季後賽G3再度火力全開，全場轟下33分，率領尼克以108：94擊敗七六人，系列賽3：0率先聽牌。

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