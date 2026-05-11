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悍將3轟追平加班 高國麟說「再見」

2026/05/11 05:30

悍將高國麟（中）延長賽敲出再見安打，從味全龍手中搶下勝利。 （記者林正堃攝）悍將高國麟（中）延長賽敲出再見安打，從味全龍手中搶下勝利。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕母親節當晚，富邦悍將和味全龍系列賽最後一戰打出一場精采拉鋸戰，富邦悍將3度靠全壘打追平，延長賽10局下再靠代打高國麟再見安打，此局攻下3分，8：7戲劇化從味全龍手中搶下勝利。

悍將戴培峰2局下3分砲追平比數。 （記者林正堃攝）悍將戴培峰2局下3分砲追平比數。 （記者林正堃攝）

戴培峰、孔念恩、王念好開砲

龍隊郭天信昨從鈴木駿輔手中擊出生涯第4支首局首打席全壘打，連同強襲球造成內野安打，鈴木首局掉3分，隊友戴培峰2局下3分砲追平。

龍隊5局上取得1分領先，孔念恩6局開轟追平，7局上龍隊靠連續安打第3度領先，9局下1出局後，王念好從龍隊守護神林凱威手中開轟，單場第3次追平。延長賽10局上，龍隊拿到2分，富邦10局下面對林鋅杰，先靠戴培峰安打和林澤彬犧牲打追平，代打高國麟一棒當英雄，生涯第2支再見安打。

母親節建功

高國麟︰老婆應比他開心

母親節當天建功，高國麟賽後笑說，老婆應該比他還開心，也感謝老婆平時辛勞，也祝她、還有媽媽，「母親節快樂!」高國麟說，自己大約5局起開始準備代打，「身體必須保持活動狀態，當下也知道很可能輪到自己代打。代打工作很困難，很開心把工作做好，幫球隊拿下勝利。」

富邦悍將總教練後藤光尊提到，10局時感覺高國麟打擊節奏也許和對方投手林鋅杰合得來，才下此決定換上代打。高國麟則說，總教練和自己哥哥、打擊教練高國輝，都是想法很細膩的教練，高國輝在他上場前，也針對對方球路給予建議。

鈴木帽沿寫字

感謝母親

富邦先發投手鈴木駿輔，昨在自己的球帽帽沿上寫下「母親，謝謝」，表達對母親感謝。鈴木說，日本和台灣不同，台灣人比較會自然的對想感謝的人說出口，自己也希望勇敢對幫助他的人說出感謝。

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