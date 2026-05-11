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林泓育單局雙安 郭俊麟恐猿崩盤

2026/05/11 05:30

統一獅郭俊麟生涯對樂天戰績0勝11敗、「恐猿症」無解。 （記者陳志曲攝）統一獅郭俊麟生涯對樂天戰績0勝11敗、「恐猿症」無解。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕本季全聯盟攻擊火力最薄弱的樂天桃猿昨猛然甦醒，4局下一輪猛攻灌進7分奠定勝基，最終就以7：2擊敗統一獅，樂天本季已打28場，昨役締造團隊單場得分新高。

桃猿林泓育生涯第2度單局敲兩安。（記者陳志曲攝）桃猿林泓育生涯第2度單局敲兩安。（記者陳志曲攝）

被打11人次 丟掉7分

昨賽前為止樂天團隊打擊率2成20、上壘率2成81、長打率2成94、平均每場得2.4分，都在全聯盟敬陪末座，5月前6場比賽只得6分，戰績是慘淡的1勝5敗，此役前3局樂天打線遭獅隊先發投手郭俊麟壓制，難越雷池一步。

關鍵在4局下，樂天足足打了11人次，包含40歲老將林泓育生涯第2度單局敲兩安，樂天單局灌進7分鎖定勝局，郭俊麟先發3.2局失7分吞下本季第2敗，生涯對樂天戰績0勝11敗、對戰防禦率高達6.61，「恐猿症」無解。

樂天總教練曾豪駒指出，之前讓打者自由攻擊但效果不好，今天回到棒球最基本的東西，靠耐心選球和資深選手知道如何在球賽做突破，希望年輕選手學習學長如何比賽，而不是只有打擊。

威能帝空降防禦率王

多明尼加籍的樂天王牌威能帝先發6局失1分為非責失，拿下本季第2勝和首度單場MVP，累計防禦率降至0.95，補足聯盟規定投球局數「空降」防禦率王。威能帝生涯對獅隊戰績7勝1敗、對戰防禦率1.97，化身新一代「除獅機」。

在母親節這一天拿下勝投，威能帝說，「非常有意義，在多明尼加母親節是很重要的節日，我每天都有跟媽媽聯絡，在棒球路上她幫我很多忙，一直支持著我走下去，媽媽就是我的一切。」

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