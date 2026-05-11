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坎南提前慶生 7局無失分摘勝

2026/05/11 05:30

台鋼坎南7局無失分包辦勝投與MVP。 （記者廖耀東攝）台鋼坎南7局無失分包辦勝投與MVP。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕今天是坎南的37歲生日，他提前1天用勝投當作送給自己的禮物，昨天重回一軍用108球交出7局無失分的優質先發，帶領台鋼雄鷹以2：0擊敗中信兄弟，生涯2次獲選單場MVP都取自中信，台鋼這次作客洲際3連戰拿下2勝，贏球的2場都讓對手掛零，戰績16勝13敗1和升至第2。

生涯2次單場MVP

都取自兄弟

坎南被打的6支安打分散在6個半局，退場前含製造雙殺連續製造6個出局數，連續3場投滿7局且失分從6分、3分降至0分，他表示，本季第1場出賽的內容雖不算好，起碼也投到第6局，之後每場都有做些細微修正，下二軍期間主要是休息並調整心態，只有1場用42球投3局保持手臂的新鮮，上場就是攻擊好球帶、相信隊友的守備。

坎南去年8月17日對中信用117球投出3安打完封，拿到中職首勝並首次獲選MVP，今年第1場對中信又以7局無失分包辦勝投與MVP，生涯3勝有2勝來自中信，對戰防禦率1.39是對各隊最低，他笑說：「我清楚記得去年那場完封，那是我非常幸運的一天，我也不曉得為何對他們投得這麼好，也許因為明天是我的生日，勝投算是棒球給我的最好禮物。」

首度先發守游擊

曾昱磬轟陽春彈

台鋼這場讓曾昱磬生涯首次先發守游擊，1局上轟出陽春彈助台鋼先馳得點，總教練洪一中指出，曾子祐的近況不是很好，似乎有點陷入低潮，所以讓他休息一下，曾昱磬在大學時期就是游擊手，這場零失誤中規中矩，以後游擊就多1個人選可以替換，這次3連戰的小狀況是魔鷹因為落枕完全沒上。

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