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朱盟解鎖首安 想讓「媽媽樂」

2026/05/11 05:30

朱盟（記者廖耀東攝）朱盟（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼去年季中選秀會第2輪指名朱盟升上一軍不到2週，生涯首安與首打點趕在母親節前一次解鎖，他表示，雖然家人都在台東沒能來現場看球，但都透過比賽轉播見證他的首安，雖還不至於算是禮物，能在母親節前讓媽媽開心，多少彌補一些沒能一起過節的遺憾。

彌補沒一起過節遺憾

才19歲的朱盟於4月28日首次升上一軍，前3場出賽4打數無安打還被三振2次，前天在洲際對中信兄弟5局上，從德保拉手中擊出生涯首安，並帶有生涯首分打點，他表示，雖然逐漸適應一軍的作息與節奏，沒有打出安打心裡多少會急，但學長們都鼓勵他「你才第1年，不要著急，時間到了，首安就會來」，9日擊出首安後終於可以理解。

朱盟指出，前天雖然面對拿過年度MVP的德保拉，5局上第2次打擊卻沒有多想，還是按照教練建議的策略進攻，看到直球進來就積極出棒，大概跑了3、4步，看到球在中外野手前落下形成安打，心裡第一個想法是「終於打出來了！」，7局上面對蔡齊哲擊出單場第2安，「可能因為首安出來，心情比較放鬆，沒想到第2支跟著來。」

朱盟表示，開始打球以後，母親節不是比賽就是練習，只能打電話跟媽媽說「母親節快樂」，因為老家在台東，要來台中看他比賽有點遠，但前天家人都有看電視轉播，賽後他也打電話跟媽媽分享喜悅，礙於球季還在進行，會找時間把首安球帶回台東給媽媽看，「媽媽說，有在電視看到我打出首安，她很高興，要我繼續加油。」

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