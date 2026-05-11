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醜小鴨變天鵝 曾家輝感謝老媽

2026/05/11 05:30

曾家輝（記者陳志曲攝）曾家輝（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕23歲右投曾家輝本季先發5場共投26.1局拿下1勝、防禦率2.73，為樂天桃猿先發輪值唯一固定土投，看似風光的背後，其實一路走來跌跌狀況，幾度打算放棄打球，家人在背後默默支持成為他奮鬥的動力，昨母親節他向老媽溫情喊話，「祝妳身體健康，我愛妳！」

數度想放棄 家人力挺

曾家輝國中才接受科班訓練，幾乎沒有出賽機會，原本守二游的他因協調性佳，國三改練投手，來到非棒球名校新社高中延續生涯，出賽數變多但能見度依舊低，到了台體大磨練兩年球技才有所突破，2023年選秀獲樂天第4指名。

「我曾懷疑自己真的適合打棒球嗎？」曾家輝說，棒球之路起步較晚，中途才改練投手卻不斷「卡關」，數度興起放棄念頭，「爸媽非常支持我打球，不會要求一定要打到什麼程度，要我開心打球，不想打就回家，我不想讓家人失望，有他們的支持才能度過層層關卡。」

曾家輝透露，大學曾擔任球隊守護神，進職棒教練團希望他改練先發投手，正是夢寐以求的角色，這幾年經過體能和身體素質強化，逐漸習慣投長局數，加上去年季後赴日職橫濱DeNA秋訓，修正投球機制，同時拉高出手點，讓進壘球路更有角度，收到不錯成效。

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