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老將生存之道 王勝偉角色多變

2026/05/11 05:30

王勝偉（記者林正堃攝）王勝偉（記者林正堃攝）

曾開路 也扛過第4棒

〔記者林宥辰／新北報導〕開季打了近30場比賽，富邦悍將「走馬換將」程度堪稱各隊最頻繁，42歲老將王勝偉也加入野手的出賽輪值，且角色多變，棒次曾擔任開路先鋒、也扛過第4棒，守備則守過三壘和游擊。

出賽9場 再4場平去年

開季至今，富邦教練團僅在4月底讓王勝偉連續出賽1次、其中一次替補出賽，等同從未連兩場先發，前天他扛先發第4棒、指定打擊，昨則未先發。而截至昨賽前，王勝偉在一軍出賽9場，再4場能追平去年一整季。

王勝偉說，今年的確位置沒有往年固定，多了幾個位置要守，但也不只是休賽季才特別練，「十幾年來累積的練習跟經驗，夠穩定才能有更多臨場應變，守備位置也都很熟悉。」

王勝偉說，這幾年休賽季期間練習量並未增加，而是偏向恢復，球團也很重視身體恢復，有特別安排相關課程。至於自己今年在一軍的出賽數，王勝偉坦言沒有注意，他說：「總教練說過，安排出賽是成績導向。不管任何角色，自己都是盡百分百最大努力。」

開季以來，富邦悍將時常更換先發陣容，總教練後藤光尊說，調度安排主要是看身體狀況跟打擊狀況。後藤說：「主要的想法是，每一場比賽都把狀況最好的選手派上場跟對方決勝負，但仍是要看選手身體狀況而定。」

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