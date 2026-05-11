TPBL》林書緯斬豹 國王開頭彩

國王林書緯（左）砍下全隊最高26分，力挺總教練洪志善。 （記者陳逸寬攝）

轟16顆三分球 續演下剋上

雲豹克羅馬大三元。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕從季後挑戰賽出線的新北國王，昨在季後賽首輪首戰全隊轟進16顆三分球，林書緯砍下全隊最高26分，助隊以113：105擊敗聯盟龍頭台啤雲豹，系列賽取得1：0領先。

國王季後賽首輪首戰全隊轟進16顆三分球，擊敗聯盟龍頭台啤雲豹。（記者陳逸寬攝）

國王在這季例行賽獲第5名，但季後挑戰賽演出驚奇，對第4名的中信特攻拿下2連勝，「下剋上」奪季後賽門票。昨延續挑戰賽的氣勢，自開賽一路壓制雲豹，尤其團隊三分球34投16中，除了林書緯攻下超過20分，飛米貢獻21分、6籃板。

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林書緯26分 力挺洪志善

不被看好情況下，從挑戰賽到季後賽拿下3連勝，國王總教練洪志善坦言，其實球隊現在是建隊以來最差狀態，自開季以來就不被看好，尤其自己又在季中臨時接下主帥一職，他很感謝球員對他的信任，「我的能力可能沒有這麼好，但我的這些兄弟都很挺我，相信我做的決策，而我也就是用自己當球員的經驗來執教，大家最後這幾場已經調整到季後賽模式。」

一一突破外界質疑帶隊打進季後賽，林書緯也力挺洪志善，「我覺得一開始情勢對小胖就是很不公平，他接手時我們已經打了3個月，加上之前教練體系完全不一樣，要重新磨合，現在打到這裡，我認為他已經是成功的。」

林書緯連同挑戰賽和昨日一戰，3戰平均貢獻22分，狀態回溫，他強調最大改變是心態，「畢竟我們打了好幾年季後賽，到季後賽有不一樣強度，心態要改變。」

克羅馬大三元白做工

雲豹方面，甫奪下年度外援的克羅馬繳出29分、11籃板、12助攻大三元，外帶3抄截，米勒23分、11籃板，高錦瑋繳出13分本土最佳。雲豹總教練羅德爾認為，第一節落後太多是關鍵，球隊沒打出和例行賽一樣的防守強度，「雖然後面3節有調整，但還有些小細節要做得更好，包含罰球、空檔把握度。」

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