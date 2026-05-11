世桌賽男團》小林盡力了 我3度摘銅

林昀儒帶領台灣隊在倫敦世界團體桌球錦標賽男子組摘銅。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕由「沉默刺客」林昀儒領軍的台灣隊，昨在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽男子組4強賽，以0：3不敵世界排名第4的日本隊，繼2014、2024年之後第三度獲得銅牌，追平隊史最佳戰績，日本隊暌違10年再闖決賽，將和尋求12連霸的中國隊爭冠。

首點遭張本逆轉 林昀儒首敗

昨第一點單打上演台、日「王牌大對決」，世界排名第7的林昀儒和世界排名第3的張本智和生涯在國際賽交手雖以5勝9負居劣勢，但今年3度過招小林拿下2勝。昨小林在關鍵第3局錯失10：9聽牌，最終以1：3遭張本逆轉，吞下本屆世錦賽唯一敗績；接手上陣的馮翊新也被世界排名第8的松島輝空狂吃發球，0：3落敗；8強對瑞典之戰扮演奇兵的17歲小將郭冠宏，在第三點也未能突破世界排名18的戶上隼輔，連丟3局，未能將戰線延長。

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連兩屆扮演台灣隊奪銅要角的林昀儒表示，「今天我在整體技戰術發揮得還不錯，第1局一上去調動非常好，開局也打了好幾顆漂亮的球，但心態上還是稍微著急了點，尤其在關鍵分太想一板過，少了一點耐心。」

均齡不到20歲 史上最嫩

和上屆陣容相較，台灣隊今年少了莊智淵、高承睿和黃彥誠，多了郭冠宏、徐絃家和洪敬愷3名高中生，平均年齡不到20歲，是史上最年輕的台灣隊，林昀儒表示，「我們能站上頒獎台是賽前沒想到的，也是大家一起努力的結果。」

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