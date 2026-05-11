奇兵打爆湖人 雷霆聽牌

雷霆A.米契爾（左）繳出全場最高24分、10助攻。 （美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽領先的雷霆，昨在西部準決賽第3戰下半場逆襲，尤其末節單節灌進41分，終場以131：108打趴湖人，系列賽3：0聽牌。

A.米契爾24分、10助攻

湖人昨上半場在八村壘三分球4投4中帶領下，半場打完取得2分小幅領先，但易籃後戰況風雲變色，雷霆在第3節改變防守策略，成功壓制對方進攻，逆轉戰局。雷霆此役團隊命中率高達56%，23歲後衛A.米契爾繳出全場最高24分、10助攻，外加3抄截，同時他也是雷霆隊史首位在季後賽單場至少10助攻，沒有失誤的球員。

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米契爾這系列賽場均20.7分、6.7助攻，投籃命中率53.3%，昨日數據甚至優於一哥吉爾吉斯亞歷山大，美媒指出，米契爾的年薪只有300萬美元（約9394萬新台幣）且合約還剩兩年，並幽默地表示，這應該是目前NBA最划算的合約。

對於米契爾表現，吉爾吉斯亞歷山大給予高評價，「他就是一個大場面型的球員，他也非常努力，或許全世界對他的表現感到震驚，但我們可是一點都不驚訝。」SGA此戰繳出23分、9助攻。雷霆昨贏球後，今年季後賽戰績為7勝0負，也成為NBA史上第6支以7勝0負邁向衛冕的冠軍隊伍。

八村壘繳出全隊最高21分，詹姆斯19分、8助攻，湖人吞下3連敗後陷入絕境，過去從未有球隊在0勝3負之下逆轉贏得系列賽。但詹皇並不氣餒，他說：「我沒有生氣也並未失望，我們還保有一線生機。」

騎士擊敗活塞 扳回一城

東部方面，騎士昨在米契爾繳35分、10籃板帶領下，終場以116：109擊敗活塞，系列賽以2：1扳回一城。

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