PLG》拿洋基練兵 獵鷹止3連敗

獵鷹谷毛唯嘉繳出本土最佳18分。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG台鋼獵鷹昨靠翟蒙貢獻26分，谷毛唯嘉繳出本土最佳18分，合力以102：88打敗洋基工程，終止近期3連敗。

PLG季後賽席次、主場優勢都已經確定，拿下第3種子的獵鷹希望能在例行賽最後階段調整團隊狀態，在季後賽首輪衝擊富邦勇士，昨靠第二節單節30：21攻勢奠定勝基，全場最多領先20分，將兩隊本季對戰成績改寫為7勝1負。

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備戰季後賽

逼對手21次失誤

獵鷹此役防守奏效，逼出對手21次失誤，翟蒙26分、10籃板、6助攻全能表現，主控谷毛唯嘉18分、5助攻，陳范柏彥14分、4籃板，飛鬥士17分、17籃板。洋基柯麥隆攻下32分刷新個人單場得分紀錄，可惜獨木難支，庫薩斯12分、10籃板，莊朝勝和陳昱瑞各拿9分。

谷毛唯嘉指出，教練賽前就提醒團隊，例行賽最後2戰是很好的備戰機會，要找出更好的陣容迎接季後賽。此外，谷毛唯嘉本季出賽21場，平均傳出6.5次助攻，高居聯盟之首，有機會再度抱回年度獎項，他說，「團隊狀態好的時候，我的表現也會跟著好起來，所以沒有特別在意獎項，但能拿到的話還是很開心，我只是把我該做的事情做好。」

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