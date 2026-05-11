自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》拿洋基練兵 獵鷹止3連敗

2026/05/11 05:30

獵鷹谷毛唯嘉繳出本土最佳18分。（PLG提供）獵鷹谷毛唯嘉繳出本土最佳18分。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG台鋼獵鷹昨靠翟蒙貢獻26分，谷毛唯嘉繳出本土最佳18分，合力以102：88打敗洋基工程，終止近期3連敗。

PLG季後賽席次、主場優勢都已經確定，拿下第3種子的獵鷹希望能在例行賽最後階段調整團隊狀態，在季後賽首輪衝擊富邦勇士，昨靠第二節單節30：21攻勢奠定勝基，全場最多領先20分，將兩隊本季對戰成績改寫為7勝1負。

備戰季後賽

逼對手21次失誤

獵鷹此役防守奏效，逼出對手21次失誤，翟蒙26分、10籃板、6助攻全能表現，主控谷毛唯嘉18分、5助攻，陳范柏彥14分、4籃板，飛鬥士17分、17籃板。洋基柯麥隆攻下32分刷新個人單場得分紀錄，可惜獨木難支，庫薩斯12分、10籃板，莊朝勝和陳昱瑞各拿9分。

谷毛唯嘉指出，教練賽前就提醒團隊，例行賽最後2戰是很好的備戰機會，要找出更好的陣容迎接季後賽。此外，谷毛唯嘉本季出賽21場，平均傳出6.5次助攻，高居聯盟之首，有機會再度抱回年度獎項，他說，「團隊狀態好的時候，我的表現也會跟著好起來，所以沒有特別在意獎項，但能拿到的話還是很開心，我只是把我該做的事情做好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中