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第3位150勝外籍教頭 平野Ｍ1

2026/05/12 05:30

平野惠一（資料照）平野惠一（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟上週5場賽事只拿到2勝，總教練平野惠一生涯執教勝場只推進到149勝，球隊今天作客新莊微調先發輪值，派王牌投手羅戈為本週5場賽事打頭陣，只要擊敗富邦悍將就拿到本季第10勝，不僅避免追平開季最慢拿到10勝的隊史紀錄，也讓平野成為中職史上第3位150勝外籍總教練，在隊史則是第2人。

中信本季完成29場，戰績9勝1和19敗，今、明兩天在新莊2連戰只要拿到1勝，將以開季第30或31場拿到第10勝，及時在2009年、2018年都在開季32場才拿10勝（10勝22敗）隊史紀錄前踩住剎車，這1勝也將是平野自2024年擔任總教練的第150勝，中職歷來外籍教練僅兄弟象山根俊英(1993-95)、統一獅大石彌太郎(1994-96)曾經達成，兩人與平野同為日籍教頭，都曾率領球隊拿到總冠軍。

中信羅戈今打頭陣

避追平開季最慢10勝

中信今天讓6日投6局無失分的羅戈休息5天提前上陣，在繼4月10日至15日後再次操作羅戈「投1休4」、單週扛2場先發的空間。

味全龍上週5場賽事也只拿到2勝，但上半季戰績18勝11敗仍居領先，今、明兩天作客亞太2連戰若都贏球，將以開季第31場拿到第20勝追平開季最快20勝隊史紀錄，各為1991年20勝2和9敗、1999年20勝1和10敗。

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