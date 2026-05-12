中信女子公開賽》108女將 14日起競逐千萬獎金

2026中國信託女子公開賽特別新設「CTBC 60周年 涂阿玉傳承獎」，勉勵選手向涂阿玉老師（前排中）看齊。台灣女將侯羽桑（前排左二）和俞涵軒（前排右二）目標把冠軍留在台灣。（中國信託銀行提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金5000萬日圓（約1000萬台幣）的2026中國信託女子公開賽JLPGA 巡迴特別錦標賽，5月14日在東方高爾夫俱樂部點燃戰火，將進行3回合賽事。面對各國好手壓境，「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑、俞涵軒等人喊話，把冠軍留在台灣。

中國信託女子公開賽為日次巡與台巡共同認證賽事，今年有來自台灣、日本、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共108位好手同場競桿，爭奪900萬日圓（約180萬台幣）冠軍獎金。

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中信銀個人金融執行長楊淑惠表示，中國信託長期推廣台灣高爾夫運動，是國內首家舉辦大型高爾夫賽事之企業，1977年及1978年舉辦中華女子高爾夫公開賽，連兩屆冠軍就是涂阿玉。

中國信託今年成立60周年，特別新設獎金115萬日圓之「CTBC 60周年涂阿玉傳承獎」，表彰涂阿玉職業生涯榮獲115 座職業賽冠軍、7度成為日本女子高爾夫球巡迴賽賞金后，於女子高球界成就非凡的表現，勉勵選手向她看齊，持續精進球技。

涂阿玉傳承獎 侯羽桑嚮往

侯羽桑在2019年時曾以業餘球員身分在中信公開賽奪冠，去年則是因決賽輪發揮不理想，和金盃失之交臂，她近期積極調整，無論技術、心態都持續精進，「一場球打下來都要好幾個小時，希望自己能穩住，保持耐心的處理每一桿。」她也期待能爭取新設的涂阿玉傳承獎，「這代表打得不錯，而且獎金數字很符合涂阿玉老師，很有意義。」

俞涵軒已適應場地 拚冠軍

俞俊安的胞妹俞涵軒則表示，已經去適應場地，每次在東方球場出賽感覺都很不一樣，期待能繳出優於過往的成績。未來預計挑戰JLPGA日巡賽的她，把這場賽事視為跳板，拚下冠軍也有利於之後的資格考。

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