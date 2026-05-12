NBA季後賽》尼克橫掃七六人 連2季爭東冠

尼克單場狂灌144分締造隊史紀錄，強勢晉級東部決賽，隊員們開心歡呼。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕拒絕延長戰線的尼克，昨轟進追平季後賽單場最多的25顆三分球，全隊共6人得分達雙位數，終場以144：114輕取七六人，在次輪系列賽以4：0坐勝之姿橫掃對手，連兩季晉級東部冠軍賽。

比賽在第一節就幾乎已定調，尼克萬箭齊發，全隊前12次三分球命中11顆，創季後賽史上首節最多三分球紀錄，首節打完就取得19分大幅領先，第二節也繼續火力全開，單節再轟7顆三分球，上半場18記三分彈追平季後賽半場紀錄，全場最大分差達44分，勝負毫無懸念。

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單場25分三分球

追平季後賽紀錄

布萊德轟進7顆三分球、拿25分，布朗森包辦6顆三分球、進帳22分，湯斯、哈特各拿17分，布里吉斯、薛米特分別有12分，尼克單場狂灌144分締造隊史紀錄，強勢晉級東部決賽，但球員在賽後並未大肆慶祝，布萊德說：「這是我們預期要達成的事，我不會說是理所當然，但還是很特別，而打進東冠不會是我們的最終目標。」

值得一提的是，尼克在次輪系列賽首戰以39分大勝，昨再以30分差勝出，成為史上第4支在系列賽至少2戰都狂勝對手30分的隊伍，而前3隊達成此紀錄都在最終贏得總冠軍。

沒站上分部決賽舞台

恩比德成最尷尬MVP

在背水一戰轟下全隊最佳24分的恩比德未能助七六人力挽狂瀾，還寫下一尷尬紀錄，成為史上唯一1位沒站上過分部決賽舞台的MVP球員。

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