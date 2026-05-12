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NBA季後賽》斑馬被趕出場 灰狼趁機扳平戰績

2026/05/12 05:30

溫班亞瑪因搶籃板後護球，出肘打到灰狼長人里德的臉部，生涯首次被驅逐出場。（路透）溫班亞瑪因搶籃板後護球，出肘打到灰狼長人里德的臉部，生涯首次被驅逐出場。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽落後的灰狼，昨趁著對方球星溫班亞瑪被驅逐出場，末節上演逆轉秀，並在「蟻人」愛德華茲砍全場最高36分帶領下，終場以114：109擊敗馬刺，系列賽扳成2：2。

揮肘二級惡意犯規

12分鐘就下場

溫班亞瑪昨在第2節還剩約8分39秒時，因搶籃板後護球，出肘打到灰狼長人里德的臉部，最後吞下二級惡意犯規，生涯首次被驅逐出場，這一戰只打了12分鐘，拿下4分、4籃板。即便斑馬被趕出場，但馬刺仍有競爭力，靠著卡瑟爾和福克斯發揮，一度領先，只是末節沒能守住愛德華茲，讓他帶隊逆轉。

對於溫班亞瑪揮肘一事，聯盟可能還會重新檢視，確認是否有其他懲處，馬刺主帥強森替他喊冤，「他絕對沒有惡意，他會被罰出場純粹是因為那個動作，我想任何進一步的處罰都是荒謬的。」他提到，斑馬進入聯盟後，總面對高強度身體對抗，在無法獲得裁判保護情況下，他不得不保護自己。

蟻人愛德華茲率隊大搶分 勝利送給母親

灰狼昨6人得分上雙，愛德華茲斬獲全場最高36分、6籃板，里德15分次之。愛德華茲不諱言，必須趁著溫班亞瑪被驅逐努力搶下這一勝，「即使沒有他，這支球隊還是很強，但我們還是得把握機會。」對於自己末節跳出帶隊贏下比賽，愛德華茲說：「適逢母親節，我只想為我媽贏下勝利，把這一勝送給她。」

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