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TPBL》安定的力量 雲豹續約主帥羅德爾

2026/05/12 05:30

TPBL年度第一隊入選名單。（TPBL提供）TPBL年度第一隊入選名單。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園台啤雲豹昨提前宣布和主帥羅德爾續約，並簽下複數年合約，他也成為雲豹隊史首位獲此肯定的外籍教練。球團營運長顏行書透露，選在球隊拚季後賽時公布，主要是希望給教練團和球員安定的力量。

TPBL年度第二隊入選名單。（TPBL提供）TPBL年度第二隊入選名單。（TPBL提供）

率隊煥然一新

雲豹主帥羅德爾。（台啤雲豹提供）雲豹主帥羅德爾。（台啤雲豹提供）

簽複數年合約

雲豹上季無緣季後賽，這季改由德國籍的羅德爾接掌兵符，他帶領球隊打出煥然一新的表現，這季取得23勝13負，勇奪例行賽第1。提前獲得球隊續約，羅德爾感謝球隊的肯定，「很感謝年輕球員們在場上的拚勁，能在季後賽期間續約意義非凡。」即便季後賽首戰落敗，但羅德爾認為，大家不會因為一次挫敗就倒下，接下來得拿出更多勇氣與信心來迎接挑戰。

過往職業隊都會選在休季公布續約、人員異動等消息，但雲豹在季後賽只打一場情況下就宣布和主帥簽下複數年合約，給予高度肯定，顏行書說：「希望為正在備戰的教練團與球員帶來最安定的力量，讓大家知道，球隊正朝著長遠的規劃前進。」他也不忘讚揚，在羅德爾帶領下，培養出莊博元與董永全等年輕戰力。

聯盟公布年度第一、

第二隊名單

此外，聯盟昨公布年度第一隊和第二隊獲選名單。年度第一隊入選的包含高錦瑋、高國豪、阿巴西、克羅馬以及馬可；第二隊則有丁聖儒、蔣淯安、蘇文儒、德魯以及霍爾曼。其中高錦瑋以26票全票入選年度第一隊，同時也是連兩季入選，身手獲得肯定。

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