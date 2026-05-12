與68個協會座談 李洋避談省3億 盼做選手最強後盾

運動部昨召集68個單項協會代表進行座談會，運動部長李洋盼透過意見交流與協會強化雙向溝通。（運動部提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕李洋日前稱接掌運動部後，找出高達3億元的協會浮報預算，引起外界熱議，運動部昨召集68個特定體育團體（簡稱協會）代表進行座談會，會中也拋出年度經費補助、選訓等相關議題，部長李洋盼透過意見交流與協會強化雙向溝通，希望協會能做選手最強後盾。

協會執行應更透明、

可受公評

李洋日前數度公開「抓出」協會浮報預算3億，特定體育團體又被貼上「邪會」標籤，昨運動部向各協會說明補助年度計畫經費的指標，並希望各協會盡快完成運動員委員會選舉制度及選訓、教練、裁判及紀律委員會等專項委員會組織簡則修正。李洋表示，「外界對於協會運作也許常有批評，但事實上仍有許多積極推動會務的協會，希望透過制度化的建立，讓協會執行情形更具透明性並可受公評。」

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協會在座談會中提出期盼政府適時提供資源、及早核定亞運及奧運培訓經費、建立與協會溝通機制等議題，對此李洋表示，「今年名古屋亞運備戰已進入關鍵衝刺期，運動部將密切與各協會溝通了解經費需求，協助各協會全力備戰亞運，未來也將視各項議題需要，規劃與各協會進行溝通交流。」

但此次座談會也讓外界質疑是「流於形式」，有協會私下表示，經費補助規定不夠明確，變成運動部單方面「說了算」，讓作業程序窒礙難行，也讓協會有苦難言；也有協會認為，其實很多都是累積很久的問題，難以一次改變，且得針對不同單項運動討論，比較有實質意義。

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